Toyota Starlet (1992) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Als je ergens in de afgelopen 30 jaar op zoek bent geweest naar een betaalbare én betrouwbare auto, is de kans groot dat de Toyota Starlet voorbij is gekomen. IJzersterk, zuinig, vlot genoeg en dat vaak voor een relatieve habbekrats. Menig autorijdend leven is dan ook begonnen in een Starlet. Tegenwoordig zijn Starlets vanwege hun leeftijd wellicht niet per se meer perfecte starterauto's en is er voor hetzelfde geld ook al wel wat moderner prima spul te koop. Dat neemt alleen niet weg dat je aan een Starlet nog altijd een prettige vierwielige kameraad kunt hebben. Deze witte heeft het zelfs in zijn naam: het is namelijk een 1.3 Friend.

Deze inmiddels 31-jarige 'vriend' kende één bijzonder lange vriendschap, namelijk die met zijn eerste eigenaar. Pas in september 2017 gingen de twee uit elkaar, na 25 jaar. Daarna waren er vijf particulieren die er slechts kortstondig mee op pad gingen. Of dat verraadt dat deze Starlet toch niet helemaal de reputatie van het model waarmaakt? Dat hoeft niet per se het geval te zijn. Op papier zijn er in elk geval niet echt 'rode vlaggen' rond deze Starlet. Hij heeft ook pas 111.000 km gereden en ziet er vooral vanbinnen nog netjes uit.

De buitenkant van de Starlet lijkt ook nog best prima in orde, al kan het ooit donkerdere kunststof wel een opfrisser gebruiken. Met een beetje bumperlak of een ander goedje kun je hier nog een hoop eer op behalen. Een voordeel van de witte lak is dat je eventuele roestplekken snel spot. Dat kan geen kwaad, want dat was eigenlijk de enige noemenswaardige vijand van de Starlet. Oh en als er dan toch een liefhebber opstaat voor dit exemplaar, dan zou het natuurlijk wel leuk zijn als diegene ook het wieldoppensetje weer compleet weet te maken. Op de vraagprijs van €1.900 mag je alleen wel even wat afdingen. Voor dat geld had er op zijn minst wel een compleet setje doppen op mogen zitten.