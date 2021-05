Toyota onthult Proace City Electric

De Toyota Proace City is Toyota's versie versie van de Citroën Berlingo Van, Peugeot Partner en Opel Combo. Net als zijn zustermodellen van Stellantis is van de Proace City ook een personenversie beschikbaar, een variant die luistert naar de naam Proace City Verso en die bij Citroën, Peugeot en Opel achtereenvolgens Berlingo, Rifter en Combo Life heet. Natuurlijk zijn er veel meer overeenkomsten tussen de modellen en daar komt nu nog een gelijkenis bij. Zowel de personenversie als de bedrijfswagenversie van de Toyota Proace City zijn nu beschikbaar met een volledig elektrische aandrijflijn.

Daarmee is Toyota de laatste van de vier genoemde merken die geheel elektrische versies van zijn kleinste bedrijfswagen aan zijn leveringsgamma toevoegt. Het mag geen verrassing heten dat de techniek van de Proace City Electric en Proace City Verso Electric overeenkomt met die van de ë-Berlingo (Van), e-Rifter, e-Partner, Combo-e en Combo-e Life. De elektrische Proace City's hebben dan ook een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor die zijn levenslust put uit een 50 kWh groot accupakket dat in de bodem van de auto is verwerkt. Afhankelijk van de gekozen lengtemaat en uitvoering bedraagt de actieradius 260 tot 280 WLTP-kilometers. De topsnelheid van de elektrische Proace City Electric en Proace City Verso Electric is begrensd op 135 km/h. Overigens is het vermogen in Eco-modus gelimiteerd op 82 pk en 180 Nm.

Een 3-fase 11 kW-boordlader is standaard. De 50 kWh-accu is daarmee in zo'n 5 uur vol te laden. Aan een 100 kW-snellader is het pakket in 30 minuten tot 80 procent van z'n kunnen vol te pompen met stroom. Toyota geeft de twee elektrische Proace-modellen standaard een elektronische handrem.

Toyota levert de ProAce City als 4,4 meter lange L1-versie en als 4,75 meter lange L2-smaak. Die laatste heeft een laadvolume van 3,9 kubieke meter. Het laadvermogen van de L1-variant bedraagt 800 kilo, de L2 blijft door zijn hogere gewicht steken op 750 kilo. Ook personenversie Proace City Verso Electric wordt in L1- en L2-smaken leverbaar waarbij de eerste plek biedt aan vijf inzittenden en de L2 een zevenzitter is. Het maximum trekgewicht van alle elektrische Proace's Verso Electric bedraagt 750 kilo.

De Toyota Proace City Electric en Proace City Verso Electric is in het vierde kwartaal van dit jaar bij de Nederlandse dealers te vinden. Prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie. Toyota heeft overigens nog twee elektrische ruimtereuzen in het gamma: de Proace Electric en Proace Verso Electric.