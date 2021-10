Toyota Proace City Verso Electric: vanaf €37.995

Eerder dit jaar maakte Toyota de prijzen bekend van de Proace City Electric, de elektrische versie van zijn kleinste bedrijfswagen. In de vorm van de Proace City Verso verkoopt Toyota ook een personenautoversie van die besteller en ook daar is een volledig elektrische variant van. Het is die Proace City Verso Electric geheten elektrische Toyota die nu op de prijslijst is gezet.

Toyota vraagt minimaal €37.995 voor de Proace City Vero Electric. Voor dat bedrag krijg je de 4,4 meter lange variant. Deze vijfpersoonsversie heeft de 4,75 meter lange Long-variant boven zich. Voor de Proace City Verso Electric Long vraagt Toyota minstens €39.595. In beide gevallen gaat het om basisuitvoering Cool. Die Long-variant is in de basis ook een vijfzitter, maar valt optioneel ook met zeven zitplaatsen te krijgen. De Toyota Proace City Verso Electric Long kost als zevenzitter minimaal €42.995. Let wel, dan rijd je direct de Live-uitvoering die een stapje boven basisversie Cool staat. Toyota levert de Proace City Verso Electric verder als Active en Dynamic. Alle uitvoeringen kunnen standaard 3-fase laden tot 11,7 kW.

Ongeacht de gekozen carrosserievariant heeft de Toyota Proace City Verso een 50 kWh accupakket in zijn bodem waarmee de praktische elektrische Toyota een actieradius van 275 volgens de WLTP-cyclus vastgestelde kilometer moet kunnen halen. De elektromotor is 136 pk en 260 Nm sterk. Goed nieuws: de Proace City Verso Electric mag tot 750 kilo trekken. De Toyota Proace City Verso Electric is per direct te bestellen. Toyota heeft overigens nog twee elektrische ruimtereuzen in het gamma: de Proace Electric en Proace Verso Electric.