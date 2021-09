Elektrische Toyota Proace City Electric: vanaf €25.995

Toyota heeft de Nederlandse prijzen van zijn elektrische compacte bedrijfswagen vrijgegeven. De Toyota Proace City Electric heeft een kale vanafprijs van €25.995 en is per direct te bestellen.

Wie in de markt is voor een compacte elektrische bestelwagen, kan bij de merken van Stellantis aankloppen voor auto's als de Opel Combo-e Cargo, Citroën ë-Berlingo Van en Peugeot e-Partner. Wie liever een Toyota-beeldmerk op de snuit van zijn bedrijfswagen heeft, kan voor een technisch aan die drieling gerelateerde auto oppikken bij Toyota. Toyota heeft immers de Proace City Electric in het gamma, een elektrische bestelauto waar nu de prijzen van bekend zijn.

De elektrische Toyota Proace City Electric heeft een vanafprijs van €25.995 (excl. bpm en btw). Dat bedrag is voor de korte Proace City Electric, uitgevoerd als Comfort. We schrijven 'korte', daar Toyota de Proace City Electric in twee lengtematen levert. De kortste versie is 4,4 meter lang en heeft een laadvolume van 3,3 kubieke meter. De langere variant strekt zich uit over een afstand van 4,75 meter en slokt 4,4 kubieke meter aan materiaal op. Die Proace City Electric Long moet het zonder basisuitvoering Comfort doen en kost als Cool-uitvoering €28.495. Elke elektrische Proace City Electric heeft een laadvermogen van 800 kilo en kan tot 750 kilo trekken.

Ongeacht de gekozen lengtemaat heeft de Proace City Electric een 136 pk en 250 Nm sterke elektromotor die wordt gevoed door een 50 kWh accu. Het WLTP-bereik van alle versies bedraagt 275 kilometer. De topsnelheid is begrensd op 135 km/h. Een 3-fase 11 kW-boordlader is standaard. De 50 kWh-accu is daarmee in zo'n 5 uur vol te laden. Aan een 100 kW-snellader is het pakket in 30 minuten tot 80 procent van z'n kunnen vol te pompen met stroom.

De elektrische Toyota Proace City Electric is per direct te bestellen. De eerste exemplaren worden in november geleverd.

Prijzen Toyota Proace City Electric