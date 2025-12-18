Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

‘Toyota MR2 komt terug als GR MR2’

Samen met de Celica?

20
Toyota FT-Se
Toyota FT-SeToyota FT-SeToyota FT-SeToyota FT-SeToyota FT-SeToyota FT-Se
Jan Lemkes

Toyota verbaasde onlangs vriend en vijand met de heftige GR GT, maar het lijkt op sportief gebied niet bij die supercar te blijven. Ook de naam MR2 gonst weer rond, al krijgt die auto wellicht niet de merknaam Toyota.

Toyota heeft er weer zin in op sportief gebied. Het merk presenteert met de GR GT een heuse supercar, brengt bij Lexus de LFA terug en werkt achter de schermen aan een terugkeer van de Celica, een heel wat bereikbaarder coupé. Nu duikt zelfs de naam MR2 weer op. De MR2 was tussen 1984 en 2007 Toyota’s betaalbare sportauto met middenmotor, een combinatie van woorden die anno 2025 eigenlijk überhaupt niet meer bestaat. Het Japanse Creative311.com heeft ontdekt dat Toyota de modelnamen ‘GR MR2’ en ‘GR MR-S’ heeft vastgelegd. ‘MR-S’ is een naam die ook in het verleden al voor bepaalde markten op de MR2 werd geplakt, dus dat is geen verrassing. De merknaam ‘GR’ mogelijk wel, hoewel we die optie in verband met de Celica ook al eens hebben genoemd. Het zou dus zomaar kunnen dat Toyota zijn twee sportievelingen, die in het verleden ook meestal naast elkaar stonden, terugbrengt onder de merknaam GR. Dan zou het merk doen wat Citroën deed met DS en Seat met Cupra.

Toyota FT-Se

Toyota FT-Se concept

De MR2 zelf komt trouwens ook niet helemaal uit de lucht vallen. In 2023 toonde Toyota bijvoorbeeld al de FT-Se concept, een tweezits sportauto. De proporties van deze FT-Se passen bij de middenmotor-configuratie die de MR2 altijd had, maar de FT-Se werd voorgesteld als een volledig elektrische auto. Kijk dus niet raar op als de MR2 van de toekomst elektrisch zal zijn, waarmee Toyota hem kan onderscheiden van eventuele andere sportieve nieuwkomers die dat dan juist niet zullen zijn. En wanneer kunnen we deze auto verwachten? Het gerucht zegt 2027, maar het blijft puur giswerk.

20 Bekijk reacties
Toyota Toyota MR2 Supercars & Sportscars

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Toyota MR2 1.8 VVT-i | Cabrio, Elektrische ramen, Lichtmetalen velgen, Radio/CD speler

Toyota MR2 1.8 VVT-i | Cabrio, Elektrische ramen, Lichtmetalen velgen, Radio/CD speler

  • 2005
  • 162.323 km
€ 9.900
Toyota MR2 1.8-16v VVT-i Cabrio !! Automaat !! 140Pk !!

Toyota MR2 1.8-16v VVT-i Cabrio !! Automaat !! 140Pk !!

  • 2001
  • 188.267 km
€ 5.950
Toyota MR2 1.8-16v VVT-i Competition / Opendak / Leder

Toyota MR2 1.8-16v VVT-i Competition / Opendak / Leder

  • 2000
  • 77.214 km
€ 16.900

Lees ook

Mijn eerste auto
Toyota MR2, eerste auto van Joe van Burik

Eén zin van opa … en Joe reed in een felrode Toyota MR2 als eerste auto

Nieuws
Toyota MR2 In het WIld

Toyota MR2 (1991) - In het Wild

Nieuws
Occasion middenmotor

Vijf occasions met middenmotor voor de kleinere beurs

Toyota MR2

Toyota MR2 Twin Cam 16V (1989) - Blits Bezit

Autotest
Toyota MR2 1.8 16V VVT-i

Toyota MR2 1.8 16V VVT-i (2003)

Lezersreacties (20)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.