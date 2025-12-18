‘Toyota MR2 komt terug als GR MR2’

Toyota heeft er weer zin in op sportief gebied. Het merk presenteert met de GR GT een heuse supercar, brengt bij Lexus de LFA terug en werkt achter de schermen aan een terugkeer van de Celica, een heel wat bereikbaarder coupé. Nu duikt zelfs de naam MR2 weer op. De MR2 was tussen 1984 en 2007 Toyota’s betaalbare sportauto met middenmotor, een combinatie van woorden die anno 2025 eigenlijk überhaupt niet meer bestaat. Het Japanse Creative311.com heeft ontdekt dat Toyota de modelnamen ‘GR MR2’ en ‘GR MR-S’ heeft vastgelegd. ‘MR-S’ is een naam die ook in het verleden al voor bepaalde markten op de MR2 werd geplakt, dus dat is geen verrassing. De merknaam ‘GR’ mogelijk wel, hoewel we die optie in verband met de Celica ook al eens hebben genoemd. Het zou dus zomaar kunnen dat Toyota zijn twee sportievelingen, die in het verleden ook meestal naast elkaar stonden, terugbrengt onder de merknaam GR. Dan zou het merk doen wat Citroën deed met DS en Seat met Cupra.

De MR2 zelf komt trouwens ook niet helemaal uit de lucht vallen. In 2023 toonde Toyota bijvoorbeeld al de FT-Se concept, een tweezits sportauto. De proporties van deze FT-Se passen bij de middenmotor-configuratie die de MR2 altijd had, maar de FT-Se werd voorgesteld als een volledig elektrische auto. Kijk dus niet raar op als de MR2 van de toekomst elektrisch zal zijn, waarmee Toyota hem kan onderscheiden van eventuele andere sportieve nieuwkomers die dat dan juist niet zullen zijn. En wanneer kunnen we deze auto verwachten? Het gerucht zegt 2027, maar het blijft puur giswerk.