Vijf occasions met middenmotor voor de kleinere beurs

Lotus trok eergisteren het doek van de Emira: een nieuwe sportieveling met middenmotor. Hoewel de prijs van de Emira nog niet bekend is, ligt het voor de hand dat het geen goedkope aangelegenheid gaat worden. Wat zijn je opties als je toch een sportauto met middenmotor wil hebben, maar beschikt over een kleinere beurs? Dit zijn vijf opties.

De tijd dat een nieuwe betaalbare sportauto met middenmotor niet alleen voor de gefortuneerden was, ligt inmiddels wel achter ons. In de jaren 80 leverde zelfs Fiat een sportautootje met middenmotor: de X1/9, die afgelopen week nog zijn opwachting maakte in onze rubriek 'In het Wild'. Gezien het feit dat de Lotus Evora, in feite de voorloper van de Emira, qua prijsstelling al richting de ton ging, ligt het voor de hand dat de prijs van de 360- of 400 pk sterke Emira zelfs nog wat hoger ligt. De vijf occasions die we selecteerden zijn uiteraard stukken goedkoper dan dat, hebben allemaal een middenmotor, maar verschillen onderling van opzet.

1. Toyota MR2 - €8.995

De Toyota MR2 kwam in verschillende soorten op de markt. De laatste MR2 was een roadster, maar de generatie daarvoor had een t-top die bestond uit twee glazen panelen. Deze MR2 komt uit 1993 en is een GTI met een 157 pk sterke atmosferische 2.0 viercilinder achter de voorstoelen. Daarmee spurt de MR2 in 7,5 seconden naar de 100 km/h en haalt hij 225 km/h. Wat dit exemplaar extra bijzonder maakt is dat hij origineel Nederlands geleverd is.

2. Smart Roadster Brabus - €13.950

Toegegeven, er zijn goedkopere Smart Roadsters op de markt, maar om hem toch nog een beetje mee te laten komen met de rest van de auto's uit dit lijstje kozen we voor de topversie: de Brabus. Op basis van het silhouet van de Roadster zou je kunnen vermoeden dat de motor voorin ligt, maar niets is minder waar: de 0.7 driecilinder turbo ligt achter de voorstoelen. In de Brabus-variant levert het blokje 101 pk, waarmee hij in 9,8 seconden naar de 100 km/h sprint en doorstoomt tot 195 km/h. Helaas haalt de alom bekritiseerde gerobotiseerde handbak nogal wat snelheid uit de Smart. Dit exemplaar komt uit 2004 en heeft 144.428 km op de teller.

3. Porsche Cayman S - €24.950

Bij Porsche heb je twee keuzes als je een auto met middenmotor zoekt: de Boxster en de Cayman. Eerstgenoemde gaat een generatie langer mee en is goedkoper, maar omdat de Emira een vast dak heeft mag de Cayman deze keer de show stelen. Dit exemplaar is dankzij zijn Tiptronic-bak relatief betaalbaar. Handgeschakelde Caymans zijn zeker als S een flink stuk gewilder en dus duurder. Niet dat je je met de Tiptronic hoeft te schamen: want dankzij een vermogen van 296 pk uit de 3.4 zescilinder boxer tikt de snelheidsmeter alsnog in 5.9 seconden de 100 km/h aan. Daarnaast heeft de Cayman van alle modellen van Porsche op papier de beste balans. Dit exemplaar zit met zaken als elektrisch verstelbare stoelen, cruise control, navigatie (zij het een verouderd systeem) en parkeersensoren bovendien aardig goed in zijn spullen.

4. Lotus Elise - €25.145

Gezien de recente onthulling van de Lotus Emira mag een auto van het Britse sportmerk hier natuurlijk niet ontbreken. Lotus-occasions zijn nog niet makkelijk te vinden: de Elise is het populairst, van de Exige staan slechts twee exemplaren te koop voor veel geld en de Evora, die eigenlijk het beste past bij de Emira, komt slechts één keer naar voren in de AutoWeek occasionzoeker. Dat brengt ons bij de Elise, waarvan dit exemplaar één van de goedkopere mogelijkheden is. Het sportautootje, uitgevoerd in British Racing Green, heeft 120 pk en weegt slechts 730 kilo. Ook is dit exemplaar uitgerust met een Nitron-schroefset en een sportuitlaat. Ondanks het bescheiden vermogen knalt de Elise in 5,9 seconden naar de 100 km/h. Ook handig: het stuur zit links, wat lang niet altijd vanzelfsprekend is bij oudere Lotussen.

5. Alpine A110 - €59.900

Deze Alpine A110 is allerminst goedkoop, mede omdat het nog een vrij recent model is. Wel is het naast de Porsche 718 Cayman eigenlijk de enige nieuwe sportauto met middenmotor die nog enigszins binnen bereik ligt. Relatief dan, want 60 mille blijft natuurlijk een boel geld. Daarvoor krijg je deze Premiere Edition met net iets meer dan 40.000 kilometer op de teller. In het midden van de Alpine A110 ligt een 1.8 Turbo met 252 pk. Daarmee staat hij absoluut een treetje lager op de ladder dan de Emira, maar de prestaties zijn er niet minder om: in 4,5 seconden raast de Fransoos naar de 100 km/h en je kunt 'm doortrappen tot 250 km/h. Daarnaast weegt hij slechts 1.061 kilo, maar beschik je desondanks over zaken als climatecontrol en navigatie.