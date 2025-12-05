Toyota presenteert een fonkelnieuwe supercar waar de Mercedes-AMG GT's van deze wereld voor mogen vrezen. Hij heet Toyota GR GT en er is meteen ook een GT3-versie.

De Toyota Supra mag dan op zijn einde lopen, maar dat betekent niet dat er geen sportieve sportcoupé meer te vinden is bij Toyota. Integendeel, deze Toyota GR GT doet er een flinke schep bovenop. Dit is echt een volbloed supercar, die zich wil meten met de gevestigde orde uit bijvoorbeeld Duitsland.

De Toyota GR GT heeft proporties die we kennen van supercars met de motor voorin. Naar verhouding is de neus van de 4,82 meter lange GR GT behoorlijk lang en uiteraard zien we op het front een variant van Toyota's hamerhaai-neus. Aan de achterkant is het een opvallende combinatie van een dikke diffuser en grote openingen onder de achterlichten. De GR GT heeft een in de koets geïntegreerde en juist relatief subtiele achterspoiler.

Het interieur van de Toyota GR GT oogt, zeker voor een Toyota, behoorlijk exotisch. We zien het hier in een kleurstelling waar ze in Maranello ook enthousiast van zouden worden. Centraal is er een groot infotainmentscherm, met daaronder nog de nodige fysieke knoppen. Ook op de middentunnel zien we nog tal van fysieke knoppen. Dat is ideaal als je stevig aan het sturen bentm want dan wil je natuurlijk niet in menuutjes hoeven bladeren. Het stuurwiel oogt relatief bescheiden voor een auto van dit kaliber, maar er zijn natuurlijk wel schakelflippers van de partij en draaiknopppen voor diverse rij-instellingen.

Fonkelnieuwe V8

Je hoort het misschien al; Toyota maakt nog niet van A tot Z alles helemaal helder over de GR GT. Op een later moment wordt de boel nog eens verder toegelicht en komen er vast ook uitgebreide prestatiecijfers bij, al weten we al dat de topsnelheid boven de 320 km/h ligt. Gelukkig kunnen we nu ook alvast vertellen wat de technische specificaties zijn. De Toyota GR GT heeft een fonkelnieuwe 4.0 biturbo V8. Wat dat betreft kijkt hij goed naar wat er al jaren bij Mercedes-AMG gebeurt. Deze V8 hoeft het werk niet alleen te doen, maar krijgt bijval van een elektromotor die eveneens aan de versnellingsbak is gekoppeld. Over die versnellingsbak gesproken: dat is een gloednieuwe achttraps automaat met een natte startkoppeling. Het systeemvermogen, 'minstens' 650 pk en 850 Nm, gaat vervolgens via een mechanisch sperdifferentieel naar de achterwielen.

De Toyota GR GT is opgetrokken rond een aluminium basis. Dat is nieuw voor Toyota. Uiteraard moet dit het gewicht van de supercar zo laag mogelijk houden. De GR GT weegt 1.750 kilo en daarmee is het zeker geen vederlichte auto, maar het is vergelijkbaar met wat bijvoorbeeld de Mercedes-AMG GT met viercilinder weegt. De Toyota GR GT heeft voor en achter extra laag gemonteerde dubbele draagarmen van gesmeed aluminium. De Japanse scheurneus heeft koolstofkeramische remmen van Brembo en staat op wielen met Michelin Pilot Sport Cup 2-banden erop.

Toyota GR GT3

Toyota trekt ook meteen het doek van de GR GT3. Dat is, zoals de naam al weggeeft, de voor de GT3-klasse bestemde raceversie van de GR GT. Je hoeft er geen twee keer naar te kijken om te zien dat deze op het circuit thuishoort. Wat te denken van de enorme achtervleugel bijvoorbeeld, of de heftige splitter onderaan de voorbumper? Ook zijn er diverse extra koelvinnen op de auto aanwezig, die ongetwijfeld ook een aerodynamisch nut dienen. De technische basis is verder wel zo goed als gelijk aan die van de straatlegale auto.

Rond 2027 moeten zowel de Toyota GR GT als zijn GT3-broer er klaar voor zijn. De Nederlandse importeur maakt ook al melding van de Toyota GR GT, dus we gaan er voorlopig van uit dat deze heftigste Toyota straks ook hier verkrijgbaar wordt.