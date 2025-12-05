De Lexus LFA heeft bij velen een speciaal plekje in het hart veroverd. Nu komt er een nieuwe aan. Hij oogt minstens zo speciaal, maar mist een belangrijk element van de oude LFA.

Vraag een autoliefhebber wat de best klinkende auto's ooit zijn en de kans is groot dat de Lexus LFA voorbijkomt. Die enorm indrukwekkende supercar uit 2010 had een 4.8 V10 die schreeuwde alsof zijn leven ervan afhing. Een snerpende huil die als muziek in de oren klinkt bij wie benzine door de aderen heeft lopen. Nu is er een gloednieuwe Lexus LFA in aantocht, maar hier hoef je geen gehoorbeschermers voor aan te schaffen.

Dit is de Lexus LFA Concept en die is volledig elektrisch aangedreven. We hadden vooraf nog even het vermoeden dat het een technische evenknie zou worden van de ook vandaag onthulde Toyota GR GT, maar waar die een 4.0 V8 heeft, krijgt de Lexus een puur elektrische aandrijflijn. De GR GT en de LFA Concept zijn overigens wel zij-aan-zij ontwikkeld en daarom ook deze gezamenlijke onthulling.

Waar de GR GT al vrijwel productieklaar is, is de Lexus LFA Concept, zoals de naam al aangeeft, nog een studiemodel. Uitgebreide technische informatie is er dan ook nog niet. Wel weten we dat ook hier uitgebreid gebruikgemaakt is van aluminium, net als bij de Toyota. Sterker zelfs, Lexus zegt dat het de aluminium carrosserie van de GR GT heeft gebruikt. Ondanks die familieband heeft Lexus de LFA Concept toch best nog behoorlijk zijn eigen proporties weten te geven. Met zijn 4,69 meter lengte is de LFA Concept overigens ook 13 cm korter dan de Toyota.

Het interieur van de Lexus LFA Concept is nog duidelijk dat van een concept-auto. Het basisprincipe is echter helder: de bestuurder staat centraal. Zodanig dat er zelfs een soort aparte cockpit in de auto zit, waarmee de bestuurder van de bijrijder gescheiden is. Een yoke-achtig stuurwiel geeft een extra sportief tintje.

Met deze verdere ontwikkeling van de auto die ooit begon als de Lexus Sport Concept, zijn we weer een stap dichterbij de reïncarnatie van de Lexus LFA. Toyota zet met de GR GT in op een introductie in 2027, dus wie weet wordt dat ook het jaar van de productie-LFA.