Toyota GR Yaris: vanaf dik €94.000 meer hardcore dan ooit

Voor de prijs van 3,5 exemplaren van de instap-Yaris

Toyota GR Yaris Aero Performance
Lars Krijgsman

De Toyota GR Yaris was van nature al prettig gestoord en is er vanaf nu als nóg heftigere GR Yaris Aero Performance. Voor dat extra extremisme betaal je een behoorlijke prijs. De Toyota GR Yaris Aero Performance kost ruim €94.000!

De GR Yaris is met afstand het mafste dat Toyota in Europa in de orderboeken heeft staan. Het merk staat bekend om zijn no-nonsense hybride modellen, maar juist Toyota is het enige merk dat in dit segment een knotsgekke auto aanbiedt auto waarvoor je minimaal bijna €90.000 aftikt. Voor €89.295 stap je in de GR Yaris Turbo Premium, compleet met 280 pk en 345 Nm sterke 1.6 driecilinder, een handgeschakelde zesbak en vierwielaandrijving. Het kan nog een tandje heftiger met de Toyota GR Yaris Aero Performance.

De Aero Performance is een medio dit jaar gepresenteerde nieuwe uitvoering die de GR Yaris zo mogelijk nog heftiger maakt. Hij heeft dezelfde 280 pk sterke driecilinder en heeft ook een handbak en vierwielaandrijving. Het verschil zit hem voornamelijk in het uiterlijk. Zo heeft de nieuwe topversie een bonte verzameling uiterlijke extraatjes. We noemen een aangepaste motorkap met luchtinlaat, een handmatig verstelbare en in het zwart uitgevoerde fikse achterspoiler boven aan de achterruit, extra openingen rond de wielkasten en speciaal 18-inch tienspaaks lichtmetalen wielen. Daar komt bij dat ook de voorwielophanging is aangepast wat de scherpte van de GR Yaris een tandje bij moet zetten.

De Toyota GR Yaris kost in Nederland €94.295 en is daarmee €5.000 duurder dan de 'reguliere' GR Yaris Turbo Premium. De GR Yaris met automaat is komen te vervallen. Interessant weetje: voor de vanafprijs van de nieuwe topversie van de Toyota GR Yaris koop je 3,5 instapversies van de reguliere Yaris. Minstens zo opmerkelijk: maar liefst €36.747 van de ruim 94 mille is bpm. Daarvoor koop je bij Toyota ook een Corolla Touring Sports of C-HR terwijl je geld overhoudt. Heftig.

40 Bekijk reacties
Toyota Toyota Yaris

Lezersreacties (40)

