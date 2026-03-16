In de vernieuwde Toyota GR Yaris heb je de verbetering zelf in de hand

Prettig gestoord

Toyota GR Yaris
Lars Krijgsman
De Toyota GR Yaris is verbeterd. In de vernieuwde versie van de prettig gestoorde Toyota GR Yaris heb je het grote nieuws ook nog eens zelf in de hand.

Jaarlijks slijpt Toyota de GR Yaris op detailniveau bij. De Toyota GR Yaris gaat het nieuwe modeljaar in met een handjevol nieuws. Dat kun je in dit geval letterlijk nemen. De GR Yaris heeft een nieuw stuurwiel dat volgens de Japanners is aangepast na uitgebreid testwerk op het circuit. De diameter van het stuurwiel is met 5 mm verkleind naar exact 36 centimeter. Het deel van het stuurwiel dat extra houvast geeft, is daarbij vergroot. Interessant: de verdikte punten waar je je duimen op kunt rusten, zijn verdwenen. Ook het hart van het stuurwiel is vernieuwd. Er zit zowel aan linker- als rechterzijde ervan een knoppeneiland dat volgens Toyota beter te bedienen is wanneer je het stuurwiel 180 graden hebt gedraaid. Voortaan zitten de knoppen dus niet meer puur op de twee spaken. In het hart van het stuurwiel zit overigens geen Toyota-logo meer. Daar tref je nu het GR-embleem aan.

Meer GR Yaris-nieuws: de hatchback krijgt nieuwe Bridgestone Potenza Race-banden, de schokdempers zijn zowel voor als achter anders afgesteld en ook de stuurbekrachtiging is herzien. Een camera die een eventueel vermoeide bestuurder wijst op zijn of haar moeheid, is voortaan standaard. Wie een GR Yaris met optionele verticale handremhendel bestelt, kan voortaan ook voor stuur- en stoelverwarming kiezen.

De Toyota GR Yaris kost in Nederland minimaal €91.995. Voor dat geld krijg je de Premium-uitvoering. De GR Aero Performance kost €96.995. Let wel: dit zijn nog de prijzen van de GR Yaris van modeljaar 2025. In alle gevallen krijg je in Nederland een hot hatch met 280 pk sterke 1.6 driecilinder benzinemotor en een handgeschakelde zesbak.

Lees ook

Achtergrond
Suzuki Vitara Hybrid

Dit zijn de tien meest waardevaste auto's van Nederland

Nieuws
Toyota Yaris

Toyota Yaris en Yaris Cross zijn vernieuwd, maar daar ga je hier niets van zien

Nieuws
Toyota GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition

Je mag deze sportieve Toyota in Nederland alleen kopen als je de loterij wint

Nieuws
Toyota GR Yaris Morizo RR

Toyota GR Yaris Morizo RR: gevleugelde baas boven baas

Nieuws
Toyota GR Yaris Aero Performance

Toyota GR Yaris: vanaf dik €94.000 meer hardcore dan ooit

