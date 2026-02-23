De huidige generatie Toyota Yaris draait mee sinds 2020 en dus is het voor volledige vervanging nog te vroeg. Wel vernieuwt Toyota de Yaris in thuisland Japan nu op subtiele wijze. Het neemt direct de Yaris Cross onder handen, op vergelijkbare bescheiden manier. Met een relatief kleine wijziging krijgt de Toyota Yaris een behoorlijk ander front, al is hij natuurlijk gewoon weer als Yaris te herkennen. De horizontale zwarte kunststof balk die de grille voorheen in twee delen opgesplitste en waarop de kentekenplaat was gehuisvest, ruimt het veld. Er komt een gaaswerk voor in de plaats met - afhankelijk van de uitvoering - al dan niet zilverkleurige horizontale sierelementen erop. Er zijn nieuwe lakkleuren en voor de Japanse markt is de uitrusting verbeterd. Technische aanpassingen zijn er niet.

Dan de Toyota Yaris Cross. Die ondergaat vergelijkbare wijzigingen als de Yaris en krijgt dus ook een nieuwe grille, al blijft die opgedeeld in twee delen. De bovenste grille heeft een nieuwe invulling gekregen en daarmee hebben we de grootste wijziging direct gehad.

We zijn nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur op de vraag of voor Europa bestemde versies van de Yaris en Yaris Cross ook worden vernieuwd. UPDATE: De Nederlandse importeur meldt dat deze wijzigingen voorbehouden zijn aan de Japanse markt.

Toyota Yaris en Yaris Cross in Nederland

De Toyota Yaris kost als Hybrid 115 in Nederland minimaal €27.195 en mag als sterkere Hybrid 130 vanaf €34.495 mee naar huis. Voor de Yaris Cross Hybrid 115 en Hybrid 130 betaal je achtereenvolgens minimaal €31.895 en €34.995. Een tweedehands Toyota Yaris vind je in het ocassionaanbod op AutoWeek al vanaf €12.950. Een Toyota Yaris Cross als occasion vind je er vanaf zo'n €20.000. Vorig jaar was niet de Yaris of Yaris Cross, maar de Aygo X de populairste nieuwe Toyota van Nederland. De Yaris Cross was vorig jaar goed voor 6.839 registraties. Daarmee claimde de Yaris Cross een zesde plek in de Top 10 van meest geregistreerde nieuwe auto's. De Yaris volgde op plek negen met 5.319 registraties.