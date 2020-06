Ook Toyota Fortuner vernieuwd

Zojuist maakten we kennis met de vernieuwde Hilux, maar dat is niet het enige Toyota-nieuws van vandaag. Ook de technisch sterk aan de Hilux gerelateerde Fortuner is nu aangescherpt.

De Fortuner is een SUV die we in Nederland helemaal niet kennen. In feite is het een vijf- of zevenzits SUV die gebruikmaakt van hetzelfde platform en dezelfde techniek als de Hilux. Een SUV met een ladderchassis dus. De tweede generatie van de SUV, die in grote delen van de wereld overigens weer SW4 heet, staat al sinds 2015 in de showrooms. Tijd voor een facelift dus.

De uiterlijke wijzigingen blijven beperkt en zijn minder ingrijpend dan bij de Hilux. Toyota geeft de Fortuner nieuwe koplampen, units met een iets andere vorm dan de huidige exemplaren, en past de invulling van zowel de grille als de bumpers aan. De achterlichten behouden hun huidige vorm, maar profiteren van een nieuwe indeling.

Net als de Hilux komt de Fortuner beschikbaar met een 2,8-liter dieselmotor die 204 pk en 500 Nm opwekt. De Fortuner had al een 2.8 op de lijst staan, maar deze schopte het, gekoppeld aan de zestraps automaat, voorheen tot 177 pk en 450 Nm. De SUV heeft voortaan een maximaal trekgewicht van 3.100 kilo. Net als in de vernieuwde Hilux vinden we in de Fortuner logischerwijs ook het vernieuwde interieur, waarin Toyota een multimediasysteem heeft geplaatst dat met zaken als Apple CarPlay en Android Auto overweg kan.

Naar Nederland komt de Fortuner niet.