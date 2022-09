Tesla Model Y RWD (2022) – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De trouwe volger van deze rubriek – en wie is dat niet? – zal deze pagina met opgetrokken wenkbrauwen bekijken. De Tesla Model Y is immers al eerder in ‘Back to Basics’ voorbijgekomen . Een nieuwe basisversie die maar liefst € 16.000 goedkoper is, kunnen we echter niet negeren.

Tesla Model Y, achterwielaandrijving, €50.995

Tesla komt vaak verrassend uit de hoek. Prijsverhogingen, prijsverlagingen, opmerkelijke uitspraken van CEO Elon Musk of bizarre nieuwe modellen, saai is het nooit. Het laatste grote nieuws uit de hoek van de wereldberoemde EV-bouwer is de introductie van een nieuwe basisversie van de Model Y. De nieuwe, feitelijk naamloze versie heeft een kleinere accu dan de bestaande Long Range-varianten en doet het met één elektromotor minder, maar kost ook maar liefst € 16.000 minder dan zo’n Long Range. Dat is nogal wat, zeker omdat de Model Y daarmee nota bene goedkoper wordt dan de eveneens achterwielaangedreven versie van de kleinere, krappere Model 3. De simpelste Model Y kost nu inclusief afleverkosten €50.995, tegen €52.995 voor de simpelste Model 3. Ongekend in autoland, en simpelweg een knalaanbieding voor een auto die als elektrische cross-over toch al niet te klagen heeft over een gebrek aan aandacht. We zeiden toch al dat het nooit saai is bij Tesla?

En daar zaten we dan, de mouwtjes opgestroopt, de koffie dampend, om eens even uitvoerig uiteen te zetten wat je allemaal inlevert op uitrustingsgebied door voor de achterwielaangedreven Model Y te gaan. Bij de Model 3 is het immers zo dat de (voorheen Standard Range Plus geheten) basisversie ook minder goed in de spullen zit dan een Long Range, dus dat zal dan hier ook wel het geval zijn, toch?

Niet dus. De Tesla Model Y ‘RWD’ is qua uitrusting exact gelijk aan de Long Range. Achter de term ‘volledig zwart premium interieur’ gaan zaken schuil als een superdik audiosysteem met veertien speakers en een subwoofer, elektrisch verstelbare, verwarmbare en met kunstleer beklede stoelen, het bekende grote scherm, Google Maps-navigatie, de ‘smartphonesleutel’, Autopilot en een elektrische achterklep. Zelfs parelmoerlak is standaard, dankzij het ‘Pearl White’ dat zonder meerprijs op de koets wordt gespoten. Ook zijn 19-inch lichtmetalen wielen inbegrepen. Groter kan, maar kost actieradius. Dat is in dit geval wellicht niet zo handig, want uiteraard is dat toch al het vlak waarop de RWD het aflegt tegen de Long Range. Met een kleinere accu komt hij ‘maar’ 455 km ver volgens de WLTP-cyclus. Door het inleveren van één elektromotor is dit bovendien de traagste Tesla ooit: van 0 tot 100 duurt minimaal 6,9 seconden. Niet echt indrukwekkend, maar in vergelijking met veel concurrenten natuurlijk nog altijd meer dan prima.

En welke zijn die concurrenten dan? Bijvoorbeeld de Audi Q4, die voor dit geld slechts in serieus kale basistrim en als 35 (341 km bereik) beschikbaar is. De Volvo XC40 Recharge doet het qua uitrusting iets beter, maar komt in het gunstigste geval ook maar 423 km ver. Ook in vergelijking met alternatieven als de Kia EV6 komt de basis-Tesla gunstig uit de bus. Wie daarvan wil profiteren, kan wellicht maar beter snel handelen, want de prijs kan zomaar weer omhoog schieten. Met Tesla weet je het immers nooit.