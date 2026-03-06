Het is binnenkort Internationale Vrouwendag en dat heeft leasemaatschappij Ayvens ertoe aangezet om uit te zoeken welk percentage van alle leaserijders vrouw is. Wat blijkt? Nog niet een kwart van alle leaserijders is vrouw.

Uit cijfers van leasemaatschappij Ayvens blijkt dat 23 procent van alle leaserijders in Nederland een vrouw is. Net niet een kwart dus, al kunnen we wel zeggen dat (bijna) één op de vier van de Nederlandse leaserijders vrouw is. We hebben de grafische rekenmachine erbij gepakt, formules gemaakt en grafieken geplot en kunnen concluderen dat ruim driekwart van alle leaserijders in Nederland een man is.

Ayvens geeft aan dat mannen vaker voor grotere auto's of modellen met veel vermogen of een sportief imago kiezen en dat vrouwen vaker voor kleinere en praktische auto's gaan. Kleine kanttekening: we gaan er maar vanuit dat Ayvens dat concludeert door de voorkeur van mannen en vrouwen binnen bepaalde prijscategorieën met elkaar te vergelijken. Als mannen vaker hogere functies met hogere leasebudgetten bekleden, vertekent dat de resultaten. Vrouwen kiezen verder vaker voor een zwarte leaseauto, terwijl grijs bij mannen de favoriete kleur is voor een leaseauto. Wit staat bij zowel mannen als vrouwen op plek drie. Het grauwe kleurenfestijn houdt ongetwijfeld verband met wat er toegestaan is. Probeer maar eens een kanariegele leaseauto te krijgen, daar staat een leasemaatschappij - rekening houdend met de restwaarde - niet om te springen.

Ondanks de verschillen in smaak die Ayvens aangeeft, lijkt de top 5 van populairste leaseauto's onder vrouwen sterk op die van mannelijke leaserijders. De Kia Picanto komt in de top 5 van meest geleasete auto's bij mannen niet voor, terwijl de Skoda Enyaq op zijn beurt niet in de top 5 van vrouwelijke leaserijders staat. De gemiddelde catalogusprijs van een leaseauto bij vrouwen bedraagt €42.500. Bij mannen ligt dat gemiddeld op €45.500.

Top 5 meest geleasete auto’s bij vrouwen

2. Kia Niro EV

3. Tesla Model 3

4. Kia Picanto

5. Volkswagen ID.4

Top 5 meest geleasete auto’s bij mannen

1. Tesla Model Y

2. Tesla Model 3

3. Kia Niro EV

4. Volkswagen ID.4

5. Skoda Enyaq