Net als de Tesla Model Y krijgt ook de Model 3 een eenvoudiger uitgevoerde Standard-versie. Voordat Tesla er zelf ruchtbaarheid aan geeft, kan AutoWeek je met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid al de definitieve prijzen van de goedkopere Model 3 vertellen.

De Tesla Model Y is er al als relatief eenvoudig uitgevoerde en vriendelijk geprijsde Standard. Die kersverse uitvoering verving in Nederland de Model Y Achterwielaandrijving die voorheen als goedkoopste variant op de prijslijst stond. De minder complete uitrusting leverde de SUV daadwerkelijk een flink lagere vanafprijs op. De Tesla Model Y Standard is met een vanafprijs van €39.990 namelijk zes mille voordeliger dan de voorheen goedkoopste versie. Ook de Tesla Model 3 krijgt een goedkopere variant die Standard heet.

De Tesla Model 3 Standard kost in Nederland €36.990. Daarmee is hij €5.000 goedkoper dan de Model 3 'Achterwielaandrijving' (€41.990) die hij waarschijnlijk vervangt. Belangrijke kanttekening daarbij: eerder in november verhoogde Tesla de vanafprijs daarvan met €2.000. Met andere woorden: de Tesla Model 3 Standard is eigenlijk €3.000 goedkoper dan de goedkoopste Model 3 tot voor kort was. Met de komst van deze budgetversie heeft het Amerikaanse merk de balans weer rechtgezet. Sinds de introductie van de Model Y Standard had de Model Y namelijk een lagere instapprijs dan de kleinere Model 3.

Minder

De nieuwe goedkoopste Tesla volgt het concept van de Model Y Standard, al is de Model 3 Standard minder kaal uitgevoerd dan zijn SUV-broertje. In de Verenigde Staten heeft de Model 3 Standard bijvoorbeeld dezelfde verlichting aan voor- en achterzijde als de reguliere versies. Daarbij beschikt de instap-Model 3 gewoon over een middenconsole en ook het glazen panoramadak maakt er deel uit van het instapfeestje. Reken in ieder geval op eenvoudige stalen wielen met doppen, minder knoppen in het interieur, handmatige stuurwielverstelling, geen scherm of stoelverwarming achterin en eenvoudiger beklede stoelen. Ook achten we het aannemelijk dat sfeerverlichting niet aan de Model 3 Standard is besteed.

Het blijft niet bij verschillen op het gebied van uitrusting. Zo heeft de Tesla Model 3 Standard in thuisland Verenigde Staten eenvoudigere schokdempers, de kleinste accu en een minder potente elektromotor dan elke andere Model 3.

Hoewel we je wel al de prijs van de Tesla Model 3 Standard kunnen vertellen, hebben we helaas nog geen uitgebreide specificaties voor je. Daarover meer als Tesla de Model 3 Standard zelf aan het Nederlandse publiek voorstelt.