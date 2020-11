Terugblik: 'Lightning GT komt in 2012'

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Vandaag exact tien jaar geleden maakte Lightning, een kleine Engelse fabrikant, bekend dat het een volledig elektrische sportauto zou gaan bouwen. De Lightning GT moest vanaf 2012 in een oplage van 250 auto's per jaar van de band rollen. Dit is achteraf gezien niet gelukt, maar het bedrijfje is nog steeds actief.

Lightning was zijn tijd misschien wel te ver vooruit. De fabrikant wilde een volledig elektrisch aangedreven supercar op de markt brengen, een concept dat in 2010 nog bepaald geen succesformule leek. Desondanks beweerde Lightning investeerders te hebben gevonden die gezamenlijk bereid waren om omgerekend 17,2 miljoen euro in het project te steken. Het bedrijf gaf destijds aan dat het werkte aan twee rijdende prototypen en dat het plan was om de GT vanaf 2012 te gaan produceren in een oplage van 250 auto's per jaar. De GT zou omgerekend €200.000 gaan kosten en naar verluidt hadden vijftien enthousiaste klanten reeds een order geplaatst. Die klanten wachten nog steeds, want de daadwerkelijke productie is nooit van de grond gekomen.

De toen ongetwijfeld enthousiaste klanten dienden een aanbetaling van omgerekend €16.720 te doen voordat ze op de wachtlijst terecht kwamen. Al in 2008 kwamen de eerste specificaties en het design van de GT naar buiten. Qua uiterlijk lijkt de GT een liefdesbaby te zijn van Jaguar, Aston Martin en TVR. Lightning beloofde een monsterlijk vermogen van 700 pk, maar dat vertaalde zich vervolgens in een ietwat teleurstellende sprint naar de 100 km/h van vier seconden en een topsnelheid van 210 km/h. In 2010 schroefde Lightning die verwachting nog verder terug, want de GT beschikte volgens de toenmalige verwachtingen over een vermogen van 405 pk en zou in 'minder dan vijf seconden' naar de 100 km/h moeten accelereren. De opgegeven actieradius bedroeg een zeker naar huidige maatstaven weinig spectaculaire 150 km.

Nog hoop?

De beloofde termijn voor de productiestart van de GT is inmiddels ruim verstreken. Je zou denken dat het bedrijfje een stille dood is gestorven, maar in elk geval heeft het de serverkosten voor de website gewoon doorbetaald. Die staat namelijk nog steeds live. De website is qua inhoud vrij summier, maar op foto's is de GT met een hoop bandenrook als decor 'in actie' te zien. Verder zijn de specificaties op de site geüpdatet: de GT is opgebouwd uit koolstofvezel, weegt 1.850 kg, heeft een vermogen van 495 pk en trekt in 'minder dan 4 seconden' op naar 97 km/h. Dat is heel wat enthousiaster dan in 2010. De topsnelheid is volgens Lightning begrensd op 250 km/h en de actieradius zou meer dan 500 km moeten bedragen.

Tot slot meldde Lightning in 2019 een 'technisch partnerschap voor een platform en aandrijflijn' te zijn aangegaan en dat het plannen maakte voor 2020. Dan moet het wel bliksemsnel zijn, wil het bedrijf die nog binnen het jaar realiseren.