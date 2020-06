Terugblik: Tesla gaat naar de beurs

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Op 29 juni 2010 kwamen de eerste aandelen Tesla beschikbaar. Het was de eerste beursgang van een autofabrikant sinds Ford in 1956. Een behoorlijke stap uiteraard, met direct een goed begin. De aandelen gingen namelijk voor 17 dollar van de hand, maar het aandeel sloot op bijna 24 dollar. Een hoger bedrag dan verwacht. In totaal bracht de IPO met 13,3 miljoen verkochte aandelen 226,1 miljoen dollar op. Een stevige kapitaalinjectie voor het toen nog louter verlieslijdende Tesla.

Nu, tien jaar later, is Tesla een wereldspeler van formaat. Vooral de Model 3 deed een flinke duit in het zakje en de zaken staan er een stuk florissanter voor dan in 2010. Dat zien we ook duidelijk terug in de koers van Tesla. Eerder deze maand ging het aandeel voor het eerst voorbij een waarde van 1.000 dollar. Wie in 2010 bij de IPO zijn kans schoon zag en één of meerdere aandelen kocht, zou die (mits nu nog in bezit) nu met een enorme winst van de hand kunnen doen. Op het moment van schrijven is één aandeel een krappe 960 dollar waard, omgerekend zo'n €854. Ruim 56 keer zoveel als in 2010.

De enorme stijging is vooral iets van het afgelopen jaar. Drie jaar na de beursgang was een aandeel namelijk zo'n 100 dollar waard, ongeveer het vijfvoudige van waar het in 2010 mee begon. Daarna bleef het aandeel gemiddeld iets in waarde stijgen, maar hoger dan een krappe 400 dollar (in 2017) kwam het niet. Pas vanaf eind 2019 ging het ineens écht hard. Vlak voor de kerst ging het aandeel voorbij de 400 dollar en eind februari was het al net iets meer dan 900 dollar waard. Door de coronacrisis volgde in maart een enorme, maar zeer tijdelijk dip en al snel veerde het aandeel terug. Zoals gezegd zat het eerder deze maand zelfs op de hoogste waarde ooit ($1.025).