'Komst Mini Rocketman op de helling' - Terugblik

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Het is niet uitzonderlijk, maar zeker niet gebruikelijk dat een conceptauto pas na ruim tien jaar een productievervolg krijgt. Dat lijkt met de Mini Rocketman in zekere zin te gebeuren, ook al meldden we vandaag exact tien jaar geleden dat er weinig hoop leek.

Mini presenteerde begin 2011 in Genève de Rocketman Concept. Een guitig studiemodel met afmetingen die een heel stuk dichter in de buurt van de originele Mini kwamen dan het geval was bij de moderne Mini Cooper. De Rocketman werd dan ook positief ontvangen en kon bijvoorbeeld een interessante tegenspeler van de Fiat 500 worden. Vandaag precies 10 jaar geleden was er echter teleurstellend nieuws: Mini leek niet van plan de auto in productie te nemen.

De verklaring van toen was helder: "Het wordt moeilijk om van de Rocketman een winstgevend project te maken," vertelde een bron binnen BMW destijds aan Automobilwoche. Het zou een enorme uitdaging worden om de Rocketman goedkoper te kunnen maken dan de reguliere Mini. Begin 2012 was er opnieuw het bericht dat Mini van productie af zou zien, omdat de Rocketman "...niet past binnen de nieuwe platformstrategie van het merk. Met de nieuwe basis zou er een enorme investering moeten worden gedaan om de wielbasis passend te maken. Verder zouden er problemen kunnen komen met de stabiliteit, wegligging en veiligheid van de auto."

Vervolgens viel dat jaar inderdaad het doek voor de Rocketman en nu, negen jaar later, is er inderdaad nog altijd geen Mini Rocketman. Toch gloort er hoop. In juli 2019 kwam het gerucht naar buiten dat Mini's moederbedrijf BMW Group in China met Great Wall Motors auto's wil gaan bouwen en dat een volledig elektrische 'instap-Mini' daar eentje van is. Jazeker: in de stijl van de Rocketman Concept. Eind 2019 werd de samenwerking tussen BMW en Great Wall officieel. BMW gaf daarbij aan dat er in een gezamenlijk te openen Chinese fabriek 'toekomstige elektrische Mini's' van de band moeten gaan rollen, waarbij BMW ook Great Wall aanhaakt voor de ontwikkeling. Volgens de laatste berichten is een productieversie van de Rocketman op basis van de hierboven afgebeelde Ora R1 (die als twee druppels water lijkt op een Smart Forfour...) van de partij, die zou in 2022 op de markt moeten komen. Dus: vlak ook na tien jaar de Rocketman nog niet helemaal uit!