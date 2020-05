Terugblik: 'Honda sceptisch over elektrische auto'

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Een graai uit het nieuws van mei 2010 levert een bijzonder resultaat op. Op 20 mei 2010, gisteren precies tien jaar geleden, kopten we: 'Honda sceptisch over elektrische auto'. Dat deed destijds niet eens zoveel stof opwaaien, nu zou dat wel anders zijn. In de reacties lezen we dat men zich hier wel in kon vinden en dat de problemen die Kawanabe aanhaalde terecht werden gevonden. "We hebben niet zoveel vertrouwen in de elektrische auto. Het is de vraag of de kopers de beperkte actieradius en de lange laadtijd voor de accu's zullen accepteren. We zijn wel degelijk bezig met de ontwikkeling van elektrische auto's, maar ik kan niet zeggen dat ik die van harte kan aanbevelen," zo stelde de Japanner.

Nu, tien jaar later, heeft Honda hier welgeteld één EV in de showroom staan: de E. Dat getuigt er al wel van dat Honda er nog altijd niet heel warm voor loopt. Volgens criticasters heeft Honda de boot gemist en haken ze te laat en niet krachtig genoeg aan op de inmiddels flink gegroeide populariteit van EV's. Vergis je niet, Honda heeft wel degelijk elektrificatieplannen. In 2025 moeten namelijk alle auto's van het merk in Europa geheel of gedeeltelijk elektrisch zijn. De nadruk lijkt daarbij echter nog wel steeds te liggen op hybriden.

De uitspraken van Kawanabe van tien jaar geleden lijken binnen Honda nog altijd voor een deel onderstreept te worden. Sterker zelfs: eind vorig jaar herhaalde CEO Takahiro Hachigo ze nog maar eens. Volgens hem ziet Honda EV's nog altijd niet als dé oplossing en verwacht men 'geen dramatische groei in de vraag naar auto's met een accu'. Hachigo ziet meer in hybriden en het verbeteren van brandstofefficiëntie. Over nog eens tien jaar zullen we terugkijken hoe die visie Honda is vergaan.