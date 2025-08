De geplande lancering in 2026 in de twee Europese landen is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. Binnen enkele jaren moet de vloot van Baidu's robotaxi's in heel Europa uitgroeien tot 'duizenden voertuigen', stellen de bedrijven.

De aankondiging volgt op het nieuws dat Lyft een van de grootste taxi-apps van Europa, Freenow, overneemt. Daarmee doet het bedrijf zijn intrede in negen nieuwe landen in de regio. Het is de eerste uitbreiding buiten Noord-Amerika voor het bedrijf.

Concurrent Uber maakte in mei bekend ook plannen te hebben om zelfrijdende taxi's aan te bieden op zijn platform in Europa