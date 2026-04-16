Tanken Duitsland, benzine, pomp
 
Tanken in Duitsland nog niet meteen fors goedkoper

Even wachten nog

Joas van Wingerden
1

Voordat je in de auto springt om in Duitsland een 'goedkope' tank benzine of diesel te halen: het grote voordeel laat nog even op zich wachten.

Duitsland verlaagt in tegenstelling tot Nederland de belasting op brandstof wel en met maar liefst 17 cent per liter. Dat terwijl de prijzen daar al (zij het nu nog niet zo heel veel) lager liggen dan in ons land. Straks loont het dus extra om daar te gaan tanken, zeker als je enigszins in de buurt van de grens woont. We zeggen 'straks', want de belastingverlaging is nog niet ingegaan.

Het leek er even op dat de verlaging per direct zou gaan gelden toen deze op 13 april bekendgemaakt werd, maar zo'n vaart loopt het niet. Bij Tagesschau lezen we dat er vandaag nog over de maatregel gedebatteerd wordt in de Bondsdag en dat het bij een definitief akkoord pas per 1 mei ingaat. Het zou dan 'tot eind juni' gelden, dus grofweg twee maanden.

Zoals je kunt voorstellen is er in Duitsland de nodige kritiek op het langzame handelen, maar: "Geen enkele mededingingsautoriteit ter wereld kan de prijzen met één druk op de knop verlagen, zelfs niet in de petroleumsector," licht de directeur van het Bundeskartellamt toe.

