Tanken in Duitsland wordt tijdelijk goedkoper door ingrijpen van overheid

17 cent belasting eraf

Volkswagen Passat bij een Aral tankstation in Duitsland
De Duitse regering verlaagt de belasting op diesel en benzine voor twee maanden, zo is maandag aangekondigd. Het is een maatregel tegen de stijgende brandstofprijzen.

De belasting gaat tijdelijk met zo'n 17 cent per liter omlaag. Bondskanselier Friedrich Merz verwacht dat pomphouders dat direct doorberekenen aan de klant, zei hij maandagochtend bij een presentatie van de plannen. De Duitse overheid trekt 1,6 miljard euro uit om autorijders tegemoet te komen. Dat moet tegenwicht bieden aan de stijgende prijzen door de oorlog in het Midden-Oosten.

Duitse coalitiepartners zijn het er ook over eens dat bedrijven hun werknemers €1.000 aan noodgeld mogen uitbetalen. Dat bedrag is vrijgesteld van loonbelasting en sociale premies. Om de kosten daarvan te dekken gaan de accijnzen op tabak vervroegd omhoog, schrijft Handelsblatt.

20 cent goedkoper dan in Nederland

De gemiddelde prijzen aan de pomp zijn in Duitsland nu al goedkoper dan in Nederland, al verschillen ze sterk per regio en tijdstip. Volgens de ANWB kost een liter diesel in Duitsland gemiddeld €2,266, zo'n 20 cent minder dan in Nederland. Benzine kost over de grens gemiddeld €2,073. Ook dat is ongeveer 20 cent goedkoper dan bij een Nederlands tankstation. Ook voor deze prijzen geldt dat locatie en tijdstip veel invloed kunnen hebben op de prijs.

Ook Ierland verlaagt de belasting op brandstof. Daar waren felle protesten uitgebroken tegen de stijgende kosten, waarbij snelwegen werden geblokkeerd en tankstations niet meer konden worden bevoorraad.

De olieprijzen zijn gestegen sinds de Verenigde Staten en Israël in maart Iran aanvielen. Iran sloot de Straat van Hormuz, een belangrijke zeeroute, bijna geheel af voor scheepvaart. Olietankers en schepen met vloeibaar gas konden er niet meer door. Ook vielen de VS en Iran onder meer olieraffinaderijen aan.

