De gemiddelde prijzen aan de pomp zijn in Duitsland nu al goedkoper dan in Nederland, al verschillen ze sterk per regio en tijdstip. Volgens de ANWB kost een liter diesel in Duitsland gemiddeld €2,266, zo'n 20 cent minder dan in Nederland. Benzine kost over de grens gemiddeld €2,073. Ook dat is ongeveer 20 cent goedkoper dan bij een Nederlands tankstation. Ook voor deze prijzen geldt dat locatie en tijdstip veel invloed kunnen hebben op de prijs.