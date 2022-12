Subaru Solterra - Back to basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Subaru Solterra is in wezen gelijk aan de Toyota bZ4X, die eerder in deze rubriek schitterde. Juist waar het gaat om zaken als uitrusting, aandrijflijn en basisprijs zijn er echter grote verschillen, dus verdient ook de Solterra hier een podium.

Subaru Solterra - €56.395

De opvallendste eigenschap van de basisuitvoering van de elektrische Toyota bZ4X is zonder twijfel het ontbreken van de eigenwijze, kenmerkende dakspoilertjes boven de achterruit. Om de meest prangende vraag maar meteen uit de weg te ruimen: bij de Subaru Solterra zijn die spoilertjes wél standaard op iedere versie. De prijslijst van de Solterra is bovendien een stuk korter dan die van de Toyota. Waar dat merk vier duidelijk verschillende uitvoeringen én twee aandrijflijnen aanbiedt, houdt Subaru het bij één versie en twee optiepakketten. De basisuitvoering heet simpelweg ‘Solterra’ en is met €56.395 bijna 8.000 euro duurder dan de basisversie van de bZ4X. Een uitgemaakte zaak, dus? Nee, want de Subaru heeft standaard een tweede elektromotor, vierwielaandrijving en meer vermogen, namelijk 218 pk. Wie dat bij Toyota wil, zit aan de topversie vast en betaalt €59.495. Dikke audio, de op de Subaru niet eens leverbare stoelventilatie en 20-inch wielen zijn dan standaard, maar die heeft de Subaru niet. Belangrijke uitrustingsverschillen dus, die afhankelijk van je wensenlijstje de ene of de andere auto aantrekkelijker kunnen maken.

Koplampsproeiers

Terug naar de naamloze basis-Solterra. Door zijn relatief bescheiden 18-inch wielen is dit meteen de versie die het verste komt op een acculading, namelijk 466 in plaats van 416 kilometer. Zonder meerprijs spuit Subaru de auto uitsluitend zwart, alle andere kleuren kosten extra. Ledverlichting rondom is standaard, de duurdere adaptieve variant niet. Opvallend: de Solterra heeft standaard koplampsproeiers. Op het dak worden altijd dakrails gemonteerd.

Lekker compleet

Instappen kan zonder de sleutel uit de zak te halen, want ‘keyless access’ is standaard. In het interieur treffen we standaard het grote, 12,3-inch touchscreen aan. Het is voorzien van navigatie, Android Auto en Apple Carplay en gekoppeld aan een audiosysteem met zes speakers. De bestuurder wordt verwend met een elektrisch verstelbare en ook verwarmbare stoel, zij het wel met stoffen bekleding. Er is climate control met twee zones, er zijn schakelflippers voor het regelen van de regeneratie en er is een uitgebreid pakket aan rijhulpjes, inclusief adaptieve cruisecontrol, een actieve rijstrookassistent en een dodehoekmonitor. Er is dus, kortom, heel weinig reden tot klagen aan boord van de simpelste Solterra. Van de zaken die écht belangrijk zijn missen we eigenlijk niets, alleen de echte lekkernijen zijn een optie. Denk daarbij aan een geheugenstand voor de bestuurdersstoel, Harman Kardon-audio, 20-inch wielen, een hoogwaardiger afgewerkt interieur, een panoramadak en stuurwielverwarming. Voor die spullen moet je overstappen naar de Solterra met Sky Package, die €60.895 kost.