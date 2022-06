Toyota bZ4X - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Toyota bZ4X Active - € 50.995

Toyota noemt de basisversie van de bZ4X in Nederland Active. In Duitsland niet, daar heet hij simpelweg ‘bZ4X’. Dat is enigszins van belang, want deze naamloze bZ4X is de auto die je op de bovenstaande plaatjes ziet. De Nederlandse configurator stond ten tijde van de totstandkoming van dit artikel namelijk nog niet online. De prijslijst wel, dus alle informatie in dit artikel is wel degelijk gebaseerd op de Nederlandse situatie. Uiterlijke verschillen tussen beide basisversies zijn er bovendien niet.

Toyota voerde onlangs, nog voor de marktintroductie dus, al een prijsverhoging door bij de bZ4X. Alle uitvoeringen werden daardoor €2.500 duurder, maar dat verandert dus niets aan de onderlinge verhoudingen. De bZ4X Active is met een prijs van €50.995 precies €5.000 voordeliger dan de eerstvolgende versie op de lijst, de Dynamic. Beide versies verschillen alleen als het gaat om uitrusting, want de aandrijflijn van alle voorwielaangedreven bZ4X-en is precies hetzelfde. Dat betekent dat ook de instapper is voorzien van een accu van 71,4 kWh, goed voor een actieradius van – in theorie – 516 km. De kans dat je daarbij in de buurt komt is met de basisversie het grootst, want deze variant staat op relatief bescheiden 18-inch-wielen met gestroomlijnde sierdeksels. Sierdeksels, ja, maar daaronder gaan wel degelijk lichtmetalen wielen schuil. Een warmptepomp is standaard, dus ook op dat vlak doet deze uitvoering niet onder voor de anderen.

Aan de buitenkant is de Active in één oogopslag te onderscheiden van de andere versies, althans voor wie weet waar hij op moet letten. De instapversie heeft namelijk als enige uitvoering níet die twee opvallende, spoiler-achtige uitstulpingen boven de achterruit. Dat is opvallend, daar deze ‘dakspoiler’ één van de meest kenmerkende eigenschappen is van dit model. Ook aan de koplampen is te zien dat het om een simpeler versie gaat, want de koplampen zijn wat eenvoudiger en beschikken bijvoorbeeld maar over één led-lens per kant. Nog een verschil: de Active is de enige bZ4X zonder donkere achterste zijruiten en achterruit. Ook moet de achterklep alleen hier met de hand worden geopend en gesloten en spotten we wel een achteruitrijcamera, maar geen andere parkeerhulpjes.

Ook vanbinnen zal niemand denken dat dit de topversie is. Dat komt vooral door het relatief kleine touchscreen, dat met zijn 8 inch enigszins lijkt te verdrinken in zijn voor een 12,3-inch scherm bedoelde omlijsting. Het opvallende yoke-stuur, dat bij de optionele steer-by-wire-techniek hoort, is uiteraard evenmin present. Dat is echter niet uniek, want deze optie vinden we vooralsnog helemaal niet op de prijslijst. Active-rijders zitten op volledig stoffen bekledingen doen het zonder stoel- of stuurverwarming. Wel noteren we climate control met twee zones, adaptieve cruisecontrol en ‘smart entry’, oftewel instappen en starten zonder de sleutel uit de zak te hoeven halen.

Echt behelpen is het dus allerminst in de basis-bZ4X, maar de Dynamic is wel aan alle kanten fraaier. Zo onderscheidt deze duurdere uitvoering zich met sfeerverlichting, een luxere afwerking van deurpanelen, armsteunen en middenconsole, de genoemde verwarmde elementen en een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel.