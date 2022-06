Toyota bZ4X en Subaru Solterra nu al teruggeroepen

De Toyota bZ4X en de Subaru Solterra zijn eigenlijk dezelfde auto, maar verkocht onder een andere merknaam en met iets andere specificaties. Het is dan ook niet gek dat dit probleem beide auto’s betreft. Geluk bij een ongeluk: de Japanners zijn er snel bij, dus met de aantallen valt het wereldwijd erg mee. Reuters meldt dat er in totaal 2.700 bZ4X-en terug moeten naar de dealer. Daarvan is wel de overgrote meerderheid bedoeld voor Europa: 2.200 stuks. Subaru maakt melding van 2.600 Solterra’s met dit mogelijke probleem. Deze aantallen zijn trouwens niet de totale productiecijfers, want niet elk exemplaar van deze EV-tweeling heeft te maken met dit probleem.

Voor exemplaren die wel onder de terugroepactie vallen, geldt dat het maken van scherpe bochten en plotseling remmen kunnen leiden tot het afbreken van een wielbout, met alle mogelijke gevolgen van dien. Het verzoek aan eventuele eigenaren of andere bestuurders is dan ook om niet meer met de auto te rijden totdat hij is gecontroleerd.

Of die auto’s allemaal al rondrijden, vermeldt het verhaal trouwens niet. Het kan dus ook goed zijn dat een groot deel nog ergens op transport of bij een dealer staat, wat het doorvoeren van eventuele reparaties natuurlijk vergemakkelijkt en het risico op ongelukken minimaliseert. In Nederland is dat bij Toyota sowieso het geval, want hier zijn nog geen bZ4X'en afgeleverd. Dat blijft zo totdat het mogelijke probleem verholpen is.

Het uitbrengen van een eerste serieuze EV heeft wel vaker tot opstartproblemen geleid, bijvoorbeeld bij Volkswagen en Polestar. Interessant is dat het nu een probleem betreft dat op basis van wat wij nu weten evengoed voor niet-elektrische auto’s had kunnen gelden.