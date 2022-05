Elektrische Subaru Solterra: vanaf ruim 56 mille

De Subaru Solterra is het technische broertje van de Toyota bZ4X. De Solterra heeft een Nederlandse vanafprijs van €56.395. Daarmee ligt de instapprijs fors boven die van de Toyota bZ4X die hier vanaf €48.495 in de orderboeken staat. Betaal je dan veel extra voor het Subaru-beeldmerk? Welnee. Voor je ruime 48 mille krijg je bij Toyota een 204-pk bZ4X met voorwielaandrijving, gecombineerd met de standaarduitvoering Active. Vierwielaandrijving kan ook en wel vanaf €59.495. Je rijdt dan altijd de Premium-uitvoering. De Subaru is er alleen met vierwielaandrijving en dat betekent dat de vanafprijs van de Solterra feitelijk lager is dan de bZ4X met aandrijving op alle vier de wielen.

De Subaru Solterra is dus altijd vierwielaangedreven en dat betekent dat je altijd een motor met 218 pk en 336 Nm krijgt, in plaats van een aandrijflijn met 204 pk. De Solterra heeft een 71,4-kWh accu en heeft daarmee - in basistrim - een actieradius van maximaal 466 kilometer. Het instapmodel dat €59.495 kost heet simpelweg 'Solterra' en zit standaard behoorlijk riant in zijn spullen. De uitrusting van de basis-Solterra is niet één op één vergelijkbaar met die van de instapper van de bZ4X, maar komt ook niet overeen met die van de bZ4X is Premium-trim. In de Solterra krijg je meer standaard, onder meer het 12,3-inch multimediascherm dat Toyota vanaf de Dynamic-uitvoering standaard in zijn elektrische SUV schroeft. De standaarduitrusting van de Subaru omvat onder meer een tienvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, 18-inch lichtmetaal, een dakspoiler, een elektrisch bedienbare achterklep, een digitale binnenspiegel, Driver Monitor Camera, een met leer bekleed stuurwiel, led-verlichting rondom, stoelventilatie achter, verwarmbare voorstoelen en zijspiegels en een uitgebreid pakket actieve en passieve veiligheidssystemen.

Voor €60.895 krijg je de Solterra met Sky Package. Hierbij profiteer je onder meer van een uitgebreid audiosysteem van Harman/Kardon, 20-inch lichtmetaal, een elektrisch verstelbare bijrijdersstoel, een bestuurdersstoel met geheugenfunctie, automatisch inklapbare buitenspiegels, een inductielader, kunstlederen bekleding, een glazen panoramadak, stoelverwarming achter en een verwarmbaar stuurwiel. De uitrusting van deze variant lijkt meer op die van de bZ4X Premium AWD, al moet je bij de Toyota bijvoorbeeld bijbetalen voor het panoramadak. Zoals gezegd zijn de uitrustingsniveaus niet één op één vergelijkbaar. Wie €62.095 meebrengt naar de Subaru-dealer, krijgt de Solterra Two-Tone Package. Die is voorzien van al het bovenstaande, maar is tevens in een speciale kleurstelling gespoten. Het gros van de koets is Harbor Mist Grey Pearl gespoten, het dak, de dakspoiler en de raamstijlen zijn in het zwart uitgevoerd.

In de markt voor een Toyota bZ4X of Subaru Solterra? Dan is het wikken en wegen tussen voor- of vierwielaandrijving. Liever vierwielaandrijving? Neem dan goed de uitrusting van de bZ4X Premium AWD en de uitvoeringen van de Subaru Solterra door.