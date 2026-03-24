Subaru presenteert binnenkort zijn grootste en sterkste EV

Subaru is aardig aan het uitbreiden op elektrisch gebied. Na de Solterra, E-Outback en Uncharted zit er nu weer een EV in het vat. Dat zou zomaar eens een elektrisch equivalent van de Forester kunnen worden.

Zo heb je geen enkele elektrische Subaru en zo heb je er drie. De afgelopen tijd is het hard gegaan bij het Japanse merk. Het begon met de tot Solterra omgetoverde Toyota bZ4X en daarna volgden de grotere broer daarvan, de E-Outback, en Subaru's equivalent van de Toyota C-HR+; de Uncharted. Op zeer korte termijn verschijnt de volgende elektrische Subaru. Dat is een nog naamloze SUV waarvan Subaru nu een teaserfoto de wereld in stuurt.

Op 1 april, geen geintje, wordt deze nieuwe Subaru onthuld en de Japanners beloven alvast dat het een 420 pk sterke EV is. Uiteraard heeft deze ook vierwielaandrijving. Het wordt een EV die geschikt is voor 'familieavonturen' en dat suggereert dat het een flinke jongen is. Waarschijnlijk is het zelfs een zevenzitter. Al met al zetten we in op een elektrische tegenhanger van de Forester. Het is nog even spannend of dat ook in de naam van het nieuwe model naar voren komt.

De kans is groot dat het hier gaat om een Subaru-neef van de reeds gepresenteerde Toyota Highlander BEV. Die is er ook als zevenzitter en heeft een 77-kWh of 95,8-kWh accu, goed voor respectievelijk 462 km en 512 km rijbereik volgens fabrieksopgave. Bovendien is hij ook verkrijgbaar met vierwielaandrijving. De Toyota is er met hooguit 343 pk vermogen, dus krijgt de Subaru wat dat betreft voorlopig een streepje voor. Op 1 april weten we het zeker.

Ontdek deze auto's in de occasionvergelijker

Subaru Forester 2.0i e-BOXER Luxury | Carplay Navigatie | Camera | Clima | Trekhaak

Subaru Forester 2.0i e-BOXER Luxury | Carplay Navigatie | Camera | Clima | Trekhaak

  • 2020
  • 41.162 km
€ 33.950
Subaru Outback 2.5i Premium AWD AUT. | 1e eigenaar | dealer onderh. | trekhaak | eyesight | navigatie | schuifdak | carplay

Subaru Outback 2.5i Premium AWD AUT. | 1e eigenaar | dealer onderh. | trekhaak | eyesight | navigatie | schuifdak | carplay

  • 2020
  • 93.721 km
€ 38.950
Subaru Forester 2.0i e-BOXER Luxury | Adaptive Cruise Control | Stoelverwarming | navigatie | LED | Apple Carplay/Android Auto | Trekhaak |

Subaru Forester 2.0i e-BOXER Luxury | Adaptive Cruise Control | Stoelverwarming | navigatie | LED | Apple Carplay/Android Auto | Trekhaak |

  • 2019
  • 97.132 km
€ 29.950

