Prijzen Subaru Solterra en Subaru Uncharted bekend

Subaru komt in 2026 met drie nieuwe elektrische auto’s. Twee daarvan hebben nu een prijskaartje gekregen. De Subaru Uncharted en de vernieuwde Solterra krijgen een vanafprijs van respectievelijk €37.900 en €48.900.

De Subaru Uncharted is in feite Subaru’s versie van de Toyota C-HR+. De Uncharted is de tweede elektrische auto die Subaru op de Nederlandse markt brengt. De auto komt met 57-kWh en 77-kWh grote accu’s. Daarmee komt de auto volgens de WLTP-cyclus 490 of 600 kilometer ver. Is de accu leeg, dan kan je via de boordlader met 22 kW opladen. Aan de snellader kan dat met 150 kW. Het trekgewicht van de Subaru is 1500 kg. De Uncharted is leverbaar met voorwielaandrijving, dat druist tegen de ‘oude’ principes van Subaru in. Het maakt de auto echter wel goedkoper en daarmee interessanter voor de Nederlandse markt.

De voorwielaangedreven versie met de kleinste accu draagt de naam 2E-xcite en kost met zijn €37.900 nipt minder dan zijn Toyota-evenknie, die heeft namelijk een vanafprijs van €37.995. De Subaru met de 77 kWh-accu en voorwielaandrijving, de 2E-xcite+, kost €42.900. De meest complete uitvoering heet 4E-experience+ en komt met vierwielaandrijving en de grootste accu. Daar hoort een vanafprijs van €48.900 bij.

Voor de vernieuwde Solterra moet je iets dieper in de buidel tasten dan voor de Uncharted. Net als de Solterra is de Uncharted elektrisch, maar wordt wel altijd met vierwielaandrijving geleverd. De gefacelifte Subaru is uitgerust met een 73,1 kWh-accu, waarmee de auto op een lading 509 km ver komt. Aan de snellader kun je de Solterra met 150 kW opladen. De boordlader heeft een vermogen van 22 kW. Verder mag je met de Solterra 1500 kg trekken.

De ‘instapper’ geheten 4E-experience heeft een vanafprijs van €48.900. De duurste Solterra, de 4E-experience+, kost €52.900. Daarmee is de Solterra duurder dan de Toyota waarmee de auto zijn techniek deelt. De Toyota bZ4X kost namelijk €39.995. Daar moet wel bij vermeld worden dat deze een kleinere 57,7 kWh-accu heeft. De Subaru krijgt die (voorlopig) niet. De bZ4X met 73,1 kWh accucapaciteit is alsnog €2.905 goedkoper dan de Solterra.

De nieuwe Solterra verschijnt in het eerste kwartaal van 2026 bij de dealer. De Uncharted kan vanaf april in de showroom bewonderd worden. Heb je nou geen zin om zo lang te wachten? Dan kun je in januari een bezoek brengen aan de Motor Show in Brussel, want daar staan de nieuwe Subaru’s al te blinken.