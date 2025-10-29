Is de knalharde hatchback met benzinemotor dood? Niet als het aan Subaru ligt. Met deze Subaru Performance-B STI Concept geven de Japanners een keihard signaal af. Er komt tóch weer een sportief STI-model met benzinemotor. Het vergeet de EV's overigens niet. Er komt namelijk ook een beresterke elektrische STI-knaller!

In 2021 presenteerde Subaru de WRX: een sedan die sterk op de Levorg leunde. De vierdeurs had cross-over-achtige aankleding rond de wielkastranden en was geheel volgens WRX-traditie behoorlijk sportief. Een aanzienlijk potentere en sportievere STI-versie kwam er niet van, tot groot verdriet van veel Subaru-fanaten. Dat maakt Subaru nu in zekere zin goed. Op de beursvloer van de Japan Mobility Show staan twee vooruitblikken op nieuwe sportieve STI-modellen. Eentje is elektrisch, de ander heeft gewoon weer een verbrandingsmotor!

We beginnen met die laatste. Het is tegenwoordig immers een unicum dat een autobouwer het aandurft om een een nieuwe hot hatch met benzinemotor te presenteren. De showdebutant heet voluit Subaru Performance-B STI Concept en komt met zijn heftige bumperwerk, fikse achtervleugel, sideskirts en luchthapper op de motorkap lekker dik voor de dag. Technische specificaties geeft Subaru niet, maar het zegt wel dat het apparaat een boxermotor én Symmetrical All-Wheel Drive heeft. Hij heeft een handbak en waarschijnlijk een krachtigere versie van de aandrijflijn die in de WRX goed is voor 275 pk. We mikken erop dat Subaru niet voor minder dan 400 pk gaat. Het model zelf ziet er veel te concreet uit om slechts een showauto te zijn. Ook als je al het spoiler- en vleugelwerk wegdenkt, staat hier namelijk een productierijp ogende en tot op heden onbekende hatchback.

Elektrische STI

Er is meer. Subaru brengt namelijk nóg een sportief STI-model mee naar Tokio. Die heet Subaru Performance-E STI en ook dat is een hatchback, al oogt hij meer gestrekt dan het benzine-equivalent dat ernaast staat. Ook deze showauto is rondom volgehangen met spoilerwerk en heeft zelfs WRX STI-kenmerkende wielen met een goudtintje. Dit studiemodel oogt minder productierijp dan de Performance-B STI Concept, maar dat hoeft niet te betekenen dat dit slechts een losse flodder is. In tegendeel. Subaru neemt het STI-label mee het EV-tijdperk in. Reken maar dat er van deze showauto ook een afgeleide komt.

Voor het beeldmateriaal van deze Subaru zijn we Bart Oostvogels een dankwoord verschuldigd. Daar komt -ie: Bart Oostvogels, bedankt!