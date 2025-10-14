Subaru’s hebben een boxermotor en vierwielaandrijving. Dat is althans wat het stereotype van deze eigenzinnige Japanners vraagt, maar de genoemde vlieger gaat uieraard niet altijd op. Subaru heeft deze unieke kenmerken in de loop der jaren opgebouwd en gaf er in de jaren ‘90 een enorme PR-slinger aan door succesvolle deelname aan de rallysport. Inmiddels wordt de vierwielaandrijving bij Subaru meer aan veiligheid dan aan sportiviteit gekoppeld, maar een avontuurlijk imago blijft een belangrijk streven.

Modellen zonder boxermotor zijn er in de tussentijd geregeld geweest, en niet alleen in puur elektrische vorm. Kleine auto’s als de Justy werden gebaseerd op auto’s van onder meer Suzuki en Daihatsu en hadden derhalve vaak ‘gewoon’ een viercilinder lijnmotor. Vierwielaandrijving was in de loop der jaren een nog heiliger huisje dan die boxer. Het merk gaf zelfs die kleine Justy heel graag vier aangedreven wielen, wat de auto in bijvoorbeeld de Alpenlanden extra interessant maakte. In Nederland wat minder, maar daarom voerde Subaru hier en daar toch nog een voorwielaandrijver. Die waren er op basis van de Justy, maar ook op basis van Impreza’s en zelfs Legacy’s. Het laatste echte Subaru-product met voorwielaandrijving dat in Nederland werd geleverd, was de Impreza hatchback die in 2012 van het toneel verdween. Daarna waren er nog wel twee kleinere modellen met Subaru-logo over in deze categorie: de Justy (Daihatsu Sirion) en de Trezia. Die laatste hield het tot 2015 vol en was daarmee tot de aanstaande Uncharted de laatste nieuw in Nederland geleverde Subaru met voorwielaandrijving.

Die nieuwe, elektrische Uncharted is Subaru’s versie van de Toyota CH-R+ en daarmee ook een kortere versie van de Solterra, die weer is gebaseerd op de Toyota bZ4X. Waar Subaru zelfs die elektrische Solterra louter met vierwielaandrijving levert, kiest het bij de Uncharted wijselijk voor het voeren van versies met één elektromotor. Dat vergroot de succeskansen en levert ook een geinige brug op naar die Trezia, die als zustermodel van de Verso S ook het tweelingbroertje van een Toyota was. Ook toen was het Toyota die aan de basis van de ontwikkeling stond, hoewel Subaru nog wel de ruimte kreeg om de auto van een eigen neusje en een unieke grille te voorzien. Van die Trezia zijn er tussen 2011 en 2015 overigens 642 verkocht, tegen 6.567 Toyota’s Verso-S in (min of meer) dezelfde periode. Als dat maar geen voorteken is voor de Uncharted…

Als occasion

Zo'n Trezia is trouwens goeddeels vergeten, maar daarmee (zoals gezegd) wel een hele leuke optie voor wie een ruime, betrouwbare en zuinige occasion zoekt. Op het moment van schrijven staan er in onze occasionhoek 8 te koop, tegen 63 exemplaren van de nagenoeg identieke Toyota Verso-S. De prijzen van de Toyota lopen uiteen van €4.940 tot €16.495, bij Subaru loopt het van €4.499 tot €8.450.