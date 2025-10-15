Subaru heeft in korte tijd een blik nieuwe of vernieuwde modellen opengetrokken. De Solterra is zowel vanbuiten als op technisch vlak opgefrist, de Outback is volledig vernieuwd (en komt niet naar Nederland) en in de vorm van de Uncharted en Trailseeker heeft Subaru eigen versies van achtereenvolgens de Toyota C-HR+ en bZ4X Touring geïntroduceerd. Die Trailseeker komt als E-Outback wél onze kant op. Zijn sportieve inborst verloochent Subaru niet. Het merk geeft namelijk vol gas én stroom met twee nieuwe sportieve STI-modellen.

Tijdens de Japan Mobility Show presenteert Subaru de Performance-E STI Concept en de Performance-B STI Concept. Die eerste is een vooruitblik op een sportief elektrisch model dat volgens Subaru symbool staat voor de toekomst van de Performance Scene. Het merk spreekt van een auto met spannende proporties en uitstekende aerodynamica, al moet hij ook praktisch, ruim en comfortabel zijn. Wat we hier precies van moeten verwachten, is nog niet helemaal helder.

De tweede showauto heet Performance-B STI Concept en is een voorbode van een nieuwe sportief STI-model met verbrandingsmotor. Die krijgt een boxermotor, Subaru's Symmetrical All-Wheel Drive. Wat we ervan te zien krijgen doet enigszins aan de huidige WRX en Levorg denken, maar de raamlijn van de showauto wijkt daar toch van af. Later deze maand weten we meer!