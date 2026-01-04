2001 is nu 25 jaar geleden en dat jaar trapten we bij AutoWeek af met een vergelijkende test die als kop ‘Oud en Nieuw’ had. De legendarische Subaru Impreza GT Turbo was net vervangen door de nieuwe generatie Impreza, en de snelste droeg de naam WRX. De GT Turbo, wat een goede herinneringen hebben we daar aan! Direct na de modelwissel werd duidelijk dat we het daarmee voorlopig maar moesten doen, want de nieuwe viel toch wel erg tegen.

Weet je het nog, die Impreza GT Turbo van de jaren 90? Wat een rallymonster voor op straat was dat! Als 555 kostte hij een tijdje hfl 55.555,55. In guldens ja! Dat komt dus neer op €25.210. Ga daar nu eens mee shoppen in autoland? Je kunt voor dat bedrag net aan een Toyota Aygo X Hybrid kopen, of een Fiat 500 Hybrid, of een elektrisch smurfje uit China … Met de Impreza reed je elke hot hatch in die jaren het snot voor de ogen, en dikke BMW’s of Mercedessen hadden ook het nakijken. De Impreza GT Turbo heeft zelfs nog even voor een bedrag van net onder de 50.000 gulden in de prijslijst gestaan. Dat was in de laatste dagen van 2001 toen we de vergelijkende test maakten overigens wel anders, lezen we in de test die je als ingelogde gebruiker gratis kunt downloaden: die tijden zijn voorbij, tenminste, die van de echt lage prijzen. De laatste tijd stond de Impreza GT Turbo voor een normale prijs van hfl 59.995 in de lijsten. Met de nieuwe Impreza wordt dat allemaal niet beter: hfl.66.995, dat is de nieuwe prijs en dat beukt er lekker in.

De nieuwe snelle sedan had uiteraard weer vierwielaandrijving en een 2.0 viercilinder turbo boxermotor. Ook het vermogen bleef hetzelfde: 218 pk, de groei in koppel bedroeg slecht 2 Nm, de WRX kwam tot 292 Nm. Gelukkig bleef de Impreza WRX even snel, beide ramden we in een eigen meting in 6,4 seconden (iets boven fabrieksopgave) naar de 100 km/h wat toen nog echt een heel snelle tijd was, maar de manier waarop stelde teleur.

Het oordeel van de toenmalige testredacteur: De Impreza GT Turbo is beschaving bijgebracht. En in die beschaving zit hem ook het probleem. Want alle ruige randjes die van de GT Turbo zo’n knalfeest maken, zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid weggepoetst. En dat is een nagel in de doodskist van degenen die de GT Turbo zo hoog hadden zitten. Iedereen die dat brok automobiele adrenaline een warm hart toedraagt, kán niet anders dan teleurgesteld zijn in de WRX. Het is wat VW gedaan heeft met de Golf: élke GTI die na de hartverwarmende eerste versie is uitgebracht, was beter, maar minder leuk. En met deze WRX is er wéér een krent uit de steeds zoutelozer wordende autopap verdwenen.

Bas Heideman die het schreef moest eens weten hoe de autopap nog zoutelozer zou worden een kwarteeuw later! Wat een legendarische reputatie met een auto als hij echt oud begint te worden zien we aan de prijzen. Een hele nette GT Turbo kan zo maar meer dan €30.000 kosten anno 2026. Je vindt ze ook voor de helft maar dan moet je genoegen nemen met een kilometerstand van richting de 300.000 kilometer.

Overigens zou het uiteindelijk met de Impreza wel weer goed komen. Bij de eerste facelift ging de 2.0 turbo in de WRX STi naar 265 pk, en later kwamen er zelfs 2.5 boxers in actie met voor de WRX STi zelfs 280 pk.