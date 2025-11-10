BMW wordt in Nederland voor de rechter gedaagd omdat het autoconcern kopers van dieselwagens zou hebben misleid. De afgelopen jaren werd onder andere in Duitsland illegale software aangetroffen in diesels van BMW. Die technologie liet de auto's schoner lijken dan ze in werkelijkheid waren. De Stichting Car Claim en de Consumentenbond eisen nu dat duizenden kopers van BMW's en MINI's in Nederland compensatie ontvangen voor dat gesjoemel.

De eis geldt voor alle BMW- of MINI-diesels die tussen januari 2009 en september 2019 op de Nederlandse markt zijn gebracht. Daarnaast wil de organisatie dat BMW die auto's zodanig aanpast dat ze voldoen aan wettelijke emissienormen. Het gaat volgens Car Claim en Consumentenbond om ongeveer 100.000 auto's in Nederland.

In 2015 kwam een groot schandaal met dieselauto's van Volkswagen aan het licht. Ingebouwde software zorgde ervoor dat de uitstoot van stikstofoxide in laboratoriumtests gunstiger was dan op de weg, waardoor diesels in een gunstigere klasse werden ingedeeld. Later kwamen soortgelijke praktijken bij andere fabrikanten aan het licht.

Eerder dit jaar bereikte een groep claimorganisaties, waaronder Car Claim, een grote schikking met Volkswagen over deze kwestie. Ze spraken schadevergoedingen af die varieerden tussen de 300 en 2500 euro.

"Ondanks dat we een juridische procedure zijn gestart, blijven we BMW oproepen om het gesprek aan te gaan om gezamenlijk tot een eerlijke oplossing te komen. De recente schikking voor dieselauto's van Volkswagen, Audi, Škoda en SEAT toont aan dat een collectieve regeling mogelijk is", zegt Car Claim-voorzitter Guido van Woerkom daarover.

Een woordvoerder van BMW zegt dat het autoconcern kennis heeft genomen "van het voornemen van Stichting Car Claim om een juridische procedure te starten". "We hebben de dagvaarding nog niet ontvangen, dus ik kan hierop nog geen commentaar geven", voegt hij toe.