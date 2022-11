Stelling: 'Waterstofauto heeft de toekomst'

Hebben reguliere elektrische auto's de toekomst of is waterstoftechnologie de heilige graal die het voortbestaan van de auto moet garanderen? Daar lopen de meningen nog altijd sterk over uiteen. Hoog tijd voor de volgende stelling: 'Waterstofauto's hebben de toekomst'.

Batterij-elektrische auto's bieden diverse voordelen. Wie niet maalt om het gemis en het karakter dat een traditionelere verbrandingsmotor biedt, profiteert onder meer van een directe vermogensafgifte, geruisloos rijden, lineaire versnelling en wordt bij het tankstation bovendien niet financieel ten gronde gericht. Tel daar het milieuvriendelijke karakter van een reguliere EV bij op en het is aardig voor te stellen dat veel mensen de toekomst van de automobiel in EV-land zien liggen.

Maar in EV-land ligt een interessante regio waarin elektrisch aangedreven auto's geen enorm accupakket hebben en je ze net als een auto met verbrandingsmotor in mum van tijd kunt voltanken. We hebben het dan over auto's met een brandstofcel aan boord, de zogenoemde Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV). Een groot voordeel van dergelijke waterstofauto's is niet alleen het ontbreken van een zwaar en veelal met niet bepaald duurzame materialen volgepompt accupakket, maar dus ook de kortere tijd die nodig is om weer verder te kunnen rijden. Een nadeel is nog altijd de infrastructuur. Zelfs in landen als Nederland en Noorwegen, waar de batterij-elektrische auto in hoog tijd relatief is ingeburgerd, blijft de infrastructuur voor waterstofauto's nog altijd sterk achter.

En fabrikanten?

Daarnaast gelooft ook lang niet elke autofabrikant in de toepassing wat waterstof in auto's. Hyundai was er met de iX35 Fuel Cell relatief vroeg bij en levert in de vorm van de Nexo ook nu een SUV met brandstofcel. Toyota heeft de tweede generatie van waterstofauto Mirai in de showrooms staan. Hoewel je bij BMW momenteel nog niet kunt aankloppen, verschijnen er binnenkort wel BMW's die waterstof lusten op de weg. Zo gaat er dit jaar een kleine serie van de iX5 Hydrogen Next in Europa de weg op. Al in 2005 had BMW een 'waterstof 7-serie' ontwikkeld, al had die auto een verbrandingsmotor die zowel benzine als waterstof lustte. Waar BMW zich samen met Toyota nadrukkelijk positief uitspreekt over de toekomst van waterstofauto's lijkt Mercedes-Benz - hoewel eerder ook druk in de weer met brandstofcellen - vooral voor grote, zware voertuigen een rol voor waterstoftechniek weggelegd te zien. Stellantis heeft een reeks bedrijfswagens met brandstofcel in ontwikkeling. Renault overigens ook, dat net als verscheidene merken zoals Ford en Porsche ook oren heeft naar de ontwikkeling van verbrandingsmotoren met waterstof als brandstof. Daarnaast maken Nissan en Honda samen met een uitgebreide club Japanse bedrijven deel uit van een samenwerkingsverband dat moet werken aan de ontwikkeling van waterstofauto's. Honda is op dat vlak geen vreemde, daar het met onder meer de FCV Clarity al een auto met brandstofcel had. Ook hebben ambitieuze start-ups de waterstofauto ontdekt, al krijgen we wel voornamelijk heftige extremisten of verre vooruitblikken voorgeschoteld. Goedkoop zijn waterstofauto's overigens nooit geweest.

Eerder dit jaar stemde een meerderheid van de transportcommissie in het Europees Parlement in voor een plan dat onder meer het aantal waterstofvulpunten moet vergroten. In dat Fit-For-55-plan staan onder meer dat er op belangrijke routes elke 150 kilometer een waterstofstation moet komen te staan.

Je voelt het al, we zijn benieuwd naar jullie meningen. Tijd voor een stemronde, waarbij we de volgende stelling poneren:

'Waterstofauto's hebben de toekomst'

Kun je je daarin vinden? Waarom wel, of waarom juist niet? Voor de duidelijkheid: de stelling reflecteert niet per se de mening van de AutoWeek-redactie.

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet te veel uit de tent te laten lokken.