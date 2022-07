Hopium Machina: waterstofauto met 1.000 kilometer bereik

Het is inmiddels een kleine twee jaar geleden dat we voor het laatst iets van de Hopium Machina horen, maar dat verandert nu. Waterstofauto Hopium Machine beleeft zijn publieksdebuut in oktober in Parijs en is nu voor het eerst vanbinnen te zien.

Hopium is een ambitieuze Franse start-up die niet met een elektrische hypercar of met een sportieve SUV aandacht weet te trekken, maar met een elektrische sedan met een brandstofcel aan boord: de Machina. In 2020 maakten we voor het eerst kennis met de Hopium Machina, de eerste creatie van Hopium-oprichter en voormalig autocoureur Olivier Lombard. Lang bleef het stil rond de Machina, maar nu is eindelijk bekend wanneer de auto zijn publieksdebuut beleeft.

De Hopium Machina debuteert namelijk in oktober tijdens de Autosalon van Parijs. Veel informatie over de Machina is er nog niet, al weten we wel dat de auto elektrisch is aangedreven en een brandstofcel aan boord heeft die verantwoordelijk is voor de energievoorziening. De Hopium Machina moet een actieradius van 1.000 kilometer kunnen halen. De elektrische aandrijflijn zou goed zijn voor 500 pk. De waterstoftanks kunnen tot 6 kilo waterstof opslaan. De topsnelheid van de Machina moet op 230 km/h liggen. Hopium werkt onder meer samen met Bridgestone voor banden met een extra lage rolweerstand. Het omschrijft de Machina als een Premium High End sedan en dat geeft natuurlijk aan dat het gevaarte zijn tanden zet in de hogere regionen van de automarkt.

Het interieur van de Hopium heeft twee kuipstoeltjes achterin en een dashboard dat voornamelijk uit een deels verzonken en over de hele breedte lopend display bestaat. Het scherm schuift indien gewenst omhoog om meer functies weer te geven. Opvallend is de lijn die vanuit de achterste deurpanelen door de raamstijlen en zelfs de achterruit loopt. Op vergelijkbare wijze loopt vanuit de voorste deurpanelen een lijn rond het dashboard van de Machina. Opvallend is ook de forse middentunnel die middels een vrij vlak liggende middenconsole met de rest van de cockpit wordt verbonden. In september 2021 gaf Hopium aan dat het al 1.000 orders voor de zo'n €120.000 kostende Machina binnen heeft. Het bedrijf zegt dat het vanaf omstreeks 2030 jaarlijks €1 miljard omzet verwacht te hebben.