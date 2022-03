BMW iX5 Hydrogen: X5 met brandstofcel bijna klaar

Al in 2019 liet BMW de i Hydrogen Next zien, een vroeg prototype van een X5 met brandstofcel, waarmee het merk een duidelijk signaal gaf: ook BMW gaat aan de waterstof. BMW geeft foto's vrij van de uiteindelijke productieversie van de i Hydrogen Next, een auto die voortaan als iX5 Hydrogen door het leven gaat.

BMW zegt momenteel de laatste wintertests met de iX5 Hydrogen te doen en dat is natuurlijk waarom je de waterstof-X5 op deze foto's in een besneeuwde omgeving ziet. De iX5 Hydrogen wordt in het in het noorden van Zweden gelegen Arjeplog aan de tand gevoeld en moet dit jaar nog in een kleine serie worden geproduceerd.

De BMW iX5 Hydrogen heeft twee opslagtanks, die samen goed zijn voor de opslag van zo'n zes kilogram waterstof. Het systeemvermogen van de iX5 Hydrogen ligt op 374 pk en daarmee is de SUV maar iets minder krachtig dan de plug-in hybride X5 xDrive45e, die het tot 394 pk schopt. Een groot voordeel van een auto die waterstof verbruikt, is de snelheid waarmee je de elektrisch aangedreven auto weer van nieuwe levenslust kunt voorzien. Volgens BMW zijn de twee tanks in zo'n vier minuten vol te tanken met waterstof, al moet je dan natuurlijk wel een waterstofstation kunnen vinden. Daarnaast heeft de iX5 geen enorm accupakket aan boord, wat natuurlijk de nodige kilo's scheelt. Uitgebreide technische gegevens maakt BMW in een later stadium bekend. BMW hint al naar de mogelijkheid om ook op grotere schaal waterstofauto's onder zijn i-label te voeren. Dankzij deze iX5 Hydrogen hebben we in elk geval alvast een aardige indicatie van hoe die modellen gaan heten.

Interessant: voor de ontwikkeling van de iX5 Hydrogen heeft BMW aangehaakt bij Toyota, waarmee het sinds 2013 een samenwerkingsverband heeft. Toyota is met onder meer de Mirai en diverse Japanse projecten al jaren thuis in waterstofland. Overigens is de iX5 Hydrogen niet de eerste auto van BMW waar waterstof in gaat. In 2006 kwam het merk namelijk al met de Hydrogen 7, een prototype van een toen actuele 7-serie (E65) met de 6.0 V12 van de 760i. Die twaalfcilinder lustte zowel benzine als waterstof en was dus een waterstofauto van een heel ander slag dan de iX5 Hydrogen.