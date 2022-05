NamX is waterstof-SUV met verwisselbare tanks

De wereld is weer een innovatieve nieuwe speler rijker: NamX. Een Franse start-up die toekomst ziet in waterstofauto's en die bovendien met een bijzonder concept komt. Geen waterstof tanken, maar tanks met waterstof in auto's plaatsen. Deze nog naamloze SUV is het eerste wapenfeit.

Auto's met brandstofcel kunnen een interessant alternatief zijn voor wie elektrisch wil rijden, maar geen zin heeft in wachten tijdens het bijladen van een accu. Op dit moment is er echter nog een kink in de kabel: je moet soms ver rijden om bij een waterstoftankstation te komen. Dat probleem wil NamX wegnemen door met een auto te komen waarin gevulde waterstoftanks kunnen worden geplaatst. Zo kan waterstof in theorie overal worden gedistribueerd en hoef je niet langer naar een speciaal tankstation te rijden. Met een nog naamloze conceptauto blikt NamX vooruit op een toekomst waarin dat realiteit wordt.

De opvallend vormgegeven SUV is een ontwerp van Pininfarina. Een roemruchte firma dus die zijn naam aan het project verbindt. De voorlopig als 'HUV' aangeduide auto heeft een opvallend front met een grille die wellicht enigszins aan Genesis doet denken en waarin de X-vorm een verwijzing naar de merknaam is. De achterzijde is zonder meer unieker. De zes 'gaten' die achter een doorzichtig paneel zitten, zijn het opvallendst. Die zitten er niet voor niets, hierin kun je namelijk gevulde waterstoftanks schuiven om de auto bij te 'tanken'. Een brandstofcel zorgt er vervolgens voor dat er elektriciteit wordt gegenereerd. Gewoon direct bijtanken bij een waterstoftankstation is ook mogelijk.

NamX toont in september in Parijs een meer productierijpe versie van de SUV, maar kan al wel vast melden dat er in ieder geval twee varianten verschijnen. Een achterwielaangedreven uitvoering die 300 pk levert, in 6,5 seconden van 0 naar 100 km/h speert, met een topsnelheid van 200 km/h. Een sportievere 'GTH' gedoopte versie krijgt vierwielaandrijving en is goed voor 550 pk. Daarmee is de sprint naar 100 km/h in 4,5 seconden gepiept en kun je tot 250 km/h blijven versnellen. Over het rijbereik, toch ook interessant, laat NamX zich nog niet uit. Richtprijzen zijn er al wel: het basismodel gaat zo'n €65.000 kosten, de GTH €95.000. In 2025 moet het zover zijn, maar geïnteresseerden kunnen nu alvast een reservering plaatsen.