Staatssecretaris: 'EV-subsidie hoeft niet omlaag'

Door de doorschuifregeling, waarbij subsidie-aanvragen die in 2020 buiten de boot vielen alsnog konden worden toegekend in 2021, was het subsidiebudget voor nieuwe EV's in 2021 al in één dag op. Het kabinet beëindigde deze regeling eind vorig jaar al, maar dat kon niet voorkomen dat er al een flinke hap uit het totale jaarbudget van € 14,4 miljoen voor 2021 was genomen. Er was op 4 januari dit jaar, de dag waarop het subsidieloket weer open ging, nog ruimte over voor slechts 277 auto's (€1.108.000). Na één dag kon het subsidieloket alweer dicht en voor de rest van dit jaar is het voor particulieren niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor een nieuwe EV. Dat leidde tot veel kritiek.

Kamerleden Helma Lodders en Remco Dijkstra van de VVD, beiden inmiddels niet meer actief in de Kamer, vroegen aan de staatssecretaris of het subsidiebedrag per auto niet naar beneden bijgesteld moet worden om zo meer kopers van een nieuwe EV subsidie te kunnen geven. De staatssecretaris gaat echter niet mee in de redenatie dat het vastgestelde bedrag per auto te hoog is ingeschat. "Bij de totstandkoming van de subsidieregeling en het bepalen van de hoogte van de subsidiebedragen is uitvoerig overleg gevoerd met de sector en betrokken partijen uit het Klimaatakkoord," schrijft ze in de beantwoording. Ze meent dat een lager subsidiebedrag particulieren niet over de streep trekt. Verder stelt de staatssecretaris dat het subsidiebedrag in Nederland (maximaal €4.000) alsnog lager ligt dan in Duitsland en Frankrijk.

Niet eerder verlagen

De subsidie voor nieuwe EV's gaat volgens de huidige regeling de komende vijf jaar al stapsgewijs omlaag, tot €2.550 in 2025. Dit vanwege de verwachte prijsdaling van elektrische voertuigen. Het totale subsidiebudget wordt daarentegen steeds hoger en bedraagt in 2025 €41 miljoen. De staatssecretaris zegt op dit moment geen aanleiding te zien om het subsidiebedrag al eerder te verlagen, omdat dat "naar verwachting ten koste zou gaan van de effectiviteit van de regeling."