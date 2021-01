Bovag kraakt beleid rond EV-subsidie

De aanschafsubsidie voor nieuwe elektrische auto's is voor dit jaar alweer op. Een groot deel werd al in 2020 verbruikt. Bovag is kritisch op de gang van zaken.

In 2020 was het mogelijk om €4.000 aanschafsubsidie te krijgen voor de koop van een nieuwe volledig elektrische auto. Daar was zo'n run op, dat de overheid besloot om ook al het voor 2021 beschikbare potje aan te wenden. Het gevolg: van de €14,4 miljoen die er voor dit jaar beschikbaar was, werd al bijna alles in 2020 verbruikt. Daarom was er voor dit jaar nog maar €1,1 miljoen over en dat is er in één dag al doorheen gejaagd. Nu is het wachten op 1 januari 2022 voordat er weer geld beschikbaar gesteld wordt, want de pot van volgend jaar wordt niet 'naar voren gehaald'.

Bovag vindt het raar beleid dat de overheid toe heeft gezegd dat er tot aan 2025 €252 miljoen beschikbaar is, maar er nu dus weer vrijwel een vol jaar gewacht moet worden om daar überhaupt gebruik van te kunnen maken. "Het is te gek voor woorden dat een subsidieregeling die voor een compleet jaar bedoeld was op zou zijn, terwijl er nog geld op de plank ligt,” stelt woordvoerder Tom Huyskens in gesprek met het AD.

Het jaarlijks beschikbare totale subsidiebedrag loopt tot en met 2025 ieder jaar op, terwijl de verwachting is dat elektrische auto's gemiddeld steeds goedkoper worden. Juist nu is de subsidie nog heel belangrijk om mensen over de streep te trekken, later is het mogelijk minder relevant. Volgens Bovag is het dan ook zinvoller om de subsidie niet pas weer in 2022 toegankelijk te maken. De branchevereniging hoopt dat het volgende kabinet hier ander beleid in gaat voeren.