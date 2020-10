Doorschuifregeling EV-subsidie definitief beëindigd

De Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP) is behoorlijk omstreden. In juli was het potje voor dit jaar al compleet leeg. Begin oktober kondigde het kabinet al aan dat het 'zo spoedig mogelijk' een eind zou maken aan de zogeheten doorschuifregeling, waarbij subsidie-aanvragen die buiten de boot vielen alsnog toegekend konden worden in 2021. Die datum is nu bekend: vanaf 30 oktober is het niet meer mogelijk om de subsidie naar voren te halen. Dat betekent dat met ingang van 1 november alleen nog subsidie kan worden aangevraagd voor het kalenderjaar dat op de koop- of leaseovereenkomst staat. Overigens is het aanvragen van subsidie binnenkort vergeefse moeite, want vanaf 1 november tot 1 januari 2021 weigert het subsidieloket alle nieuwe aanvragen.

Voor de subsidie-aanvragen die vóór 30 oktober zijn ingediend, geldt dat ze nog wel in behandeling worden genomen. Of men het subsidiebedrag toe kan kennen, is afhankelijk van hoeveel geld er tot 30 oktober in het potje zit. In januari 2021 volgt dan vervolgens uitbetaling. Dat betekent dus ook dat er voor 2021 geen verdere subsidieruimte meer is. Particulieren die gebruik willen maken van de subsidie, zullen de aanschaf van een elektrische auto uit moeten stellen tot 2022. Bovag-voorzitter Han ten Broeke stak eerder al niet onder stoelen of banken dat hij het oneens is met dit beleid. "We weten dat het EV-potje voor 2021 eind dit jaar al leeg is. Dus voor 2021 is er geen EV-subsidie beschikbaar, terwijl 2021 het jaar van de doorbraak van de EV voor de particulier zou moeten worden. Dit jojo-beleid is funest voor het consumentenvertrouwen."