Duitsland wil EV-subsidie flink langer aanhouden

Terwijl in Nederland de subsidiekraan voor elektrische auto's weer wordt dichtgedraaid, spreekt men in Duitsland juist over uitbreiding. De betrokken minister wil tot en met 2025 subsidie blijven verstrekken.

In Duitsland is het momenteel mogelijk om tot wel € 9.000 subsidie te krijgen op de aanschaf van een volledig elektrische auto. Het gros daarvan, € 6.000, is afkomstig uit de staatskas. Het overige deel komt bij kortingen van merken zelf vandaan. Ook voor plug-in hybrides en zelfs voor hybrides is er overheidssubsidie beschikbaar. Daarbij schuift de overheid respectievelijk € 4.500 en € 3.750 toe. Hogere bedragen dan hier in Nederland en daarbij wil men in Duitsland voorlopig ook nog niet van ophouden weten. Peter Altmaier, de Duitse minister van Economische Zaken, pleit volgens Bild am Sonntag voor het verlengen van de subsidieperiode.

Altmaier ziet het liefst dat nog zeker tot en met 2025 dergelijke subsidies worden verstrekt. Als grootste argument draagt hij het positieve effect op de fabrikanten aan: "Ik zie graag dat de honderdduizenden werknemers in de auto-industrie ook over 10 of 15 jaar nog een goede werkplek hebben. De 'innovatiepremie' levert daarvoor een belangrijke bijdrage." Oorspronkelijk zou de sinds 2016 ingevoerde en dit jaar verhoogde subsidie komend jaar worden afgeschaft. Volgens Altmaier is het dus echter zaak om er langer aan vast te houden. Daarbovenop geldt momenteel ook een btw-verlaging in Duitsland als maatregel om de consumptie in de coronacrisis zoveel mogelijk op peil te houden. Dat is volgens Altmaier 'echt een tijdelijke stimulans' die op den duur verdwijnt. Uiteraard heeft dat nu ook nog een sterk aanjagend effect op de autoverkopen.