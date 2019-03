SsangYong presenteert Musso Grand Pick Up

SsangYong grijpt de Autosalon van Genève niet alleen aan om de nieuwe Korando op aan de wereldpers voor te stellen. Die auto hebben we al diverse keren belicht. Ander interessant nieuws: de Koreanen brengen de Musso Grand Pick Up mee, een nieuwe Musso-variant met een langere laadbak. Dat is natuurlijk goed nieuws voor wie zo'n Musso ding op grijs kenteken wil. Meer nieuws: ook de Tivoli ondergaat een paar kleine wijzigingen.

We beginnen met de Musso Grand Pick Up, want die kenden we nog niet. De Musso Grand Pick Up is - je raadt het al - een variant van de Musso met een langere laadbak. Waar de reguliere Musso een wielbasis van 3,1 meter heeft en zich over een afstand van 5,1 meter uitstrekt, is de Musso Grand Pick Up 5,4 meter lang. De nieuwe variant heeft een wielbasis van 3,21 meter. De overhang achter neemt dus fors toe.

De basis leent de Musso van zijn broer, de Rexton. De laadbak heeft een diepte van 1,61 meter, fors langer dan de 1,3 meter die de reguliere Musso diep is. Het laadvermogen ligt op 1.062 kilo, wat hoger dus dan de 850 kilo van de reguliere Musso. De Musso Grand biedt plaats aan vijf inzittenden. Onder de kap de bekende 181 pk sterke dieselmotor die we kennen van de Rexton. Het maximumkoppel ligt op 400 Nm. Schakelen gaat met een handgeschakelde zesbak of met een zestrapsautomaat.

Over de Korando hebben we al meerdere keren geschreven. We weten nu dat die medio dit jaar op de markt komt en dat er volgend jaar een EV van komt. Op de motorenlijst van de 4,45 meter lange Korando een 163 pk en 280 Nm sterke geblazen 1,5-liter benzinemotor. Daarnaast komt een 136 pk en 324 Nm krachtige 1.6 diesel te staan.

Voor de Tivoli stelt SsangYong nieuwe lakleuren beschikbaar. De Koreanen geven de auto een pookhoes voor de automaat en de auto maakt kennis met Hill Descent Control. Bovendien gaat de auto nu zelf op slot als je uitstapt met de sleutel in je zak.