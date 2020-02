Ingepakte SsangYong Rexton ploegt door de sneeuw

Op een bevroren meer in het hoge noorden van Scandinavië test SsangYong een zwaar gecamoufleerde Rexton. Dat roept de vraag op wat SsangYong precies met zijn grootste SUV van plan is.

SsangYong stelde de huidige Rexton in 2017 aan de wereldpers voor, een SUV die later de Musso Pick-Up (Rexton Sports) als pick-up broer kreeg. De Rexton is bepaald geen oud model te noemen, maar zijn scheppers lijken een gefacelifte versie in de ontwikkelingskamer te hebben staan. Dat is bijzonder, eind vorig jaar werd in Zuid-Korea namelijk al een marginaal gemoderniseerde variant aan de voorgesteld.

De Zuid-Koreaanse bijpuntsessie ging vorig jaar nauwelijks verder dan de komst van een nieuwe grille, een exemplaar zonder horizontale lamel, maar mét gaaswerk. Ook kreeg de Rexton een aangepaste voorbumper. Het feit dat de auto in februari 2020 nog fors gecamoufleerd door de sneeuw ploegt, doet vermoeden dat SsangYong hier meer aan het testen is dan slechts de voor Europa bestemde versie van de vorig jaar bijgewerkte Rexton. Op het ingepakte exemplaar zien we de nieuwe grille in ieder geval al terug, maar het lijkt er op dat ook de koplampen en de acherlichtunits ditmaal worden aangepast. Op technisch vlak blijft de Rexton, die in India overigens als Mahindra Alturas G4 en in het thuisland als G4 Rexton door het leven gaat, waarschijnlijk ongewijzigd. Dat betekent dat er opnieuw een 2,2-liter turbodiesel en een geblazen 2,0-liter benzinemotor op de prijslijst verschijnen.