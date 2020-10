Vernieuwde SsangYong Rexton in beeld

Highlights vernieuwde SsangYong Rexton

Compleet nieuw front

Gewijzigde achterlichten en nieuwe achterbumper

Nu met elektrisch instrumentarium

Onthulling in november

SsangYong heeft in Nederland in totaal 1.505 Rextons weten te slijten, maar slechts één exemplaar daarvan is van de in 2017 gepresenteerde actuele generatie (foto's 6 en 7). Het door de fiscus zwaar belaste model is in ons land simpelweg te prijzig om klanten naar de showroom te lokken. Erg relevant is de auto in Nederland dus niet, maar dat betekent niet dat de gefacelifte Rexton die SsangYong achter de schermen heeft staan geen aandacht behoeft. Het merk heeft de eerste afbeeldingen vrijgegeven van de vernieuwde Rexton, een auto die in ieder geval op optisch vlak vrij ingrijpend wordt vernieuwd.

SsangYong plakt dapper de aanduiding 'All New Rexton' op zijn vernieuwde topmodel, maar helemaal nieuw is de aangescherpte Rexton geenszins. Wel krijgt de SUV een volledig nieuw front aangemeten. De relatief kleine grille van het huidige model wordt vervangen door een werkelijk immens rooster dat ongeveer de helft van de complete hoogte van de neus beslaat. De nieuwe grille wordt aan weerszijden geflankeerd door compleet nieuwe koplampen, hoekiger getekende exemplaren zonder uitlopers op de hoeken. Ook de voorbumper is vernieuwd en wordt onder meer opgevuld met nieuwe ledmistlampen.

Ook aan de achterkant wordt de Rexton aangepast. SsangYong geeft de SUV hier compleet nieuwe lichtunits met een nieuwe led-signatuur die optisch overloopt in de chroomstrip die tussen de lampen is geplaatst. De achteruitrijlichten zijn uit de units gesloopt en zijn ondergebracht in de vernieuwde achterbumper. In die bumper nemen we nieuwe designelementen waar die als uitlaateindstukken moeten doorgaan, maar ogenschijnlijk helemaal dicht zijn. De aanpassingen in het interieur lijken zich te beperken tot de komst van een vernieuwd infotainmentsysteem, een digitaal instrumentarium en een nieuw stuurwiel.

SsangYong breidt de optielijst van de Rexton uit met Intelligent Adaptive Cruise Control, uitgebreide adaptieve cruise control die SsangYong in de nieuwe Korando introduceerde. Met het systeem is de Rexton in staat zich op de snelweg enigszins autonoom te gedragen.

Op 4 november wordt de vernieuwde Rexton in z'n geheel in thuisland Zuid-Korea gepresenteerd. De Europese versie volgt later.