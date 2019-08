De Tweeling: SsangYong Musso - Mercedes-Benz Musso - Daewoo Musso

Zelfs de huidige Rexton is voorzien van Mercedes-techniek, hoewel dat zich tegenwoordig beperkt tot de zeventraps automaat. In voorgaande jaren was het Duitse merk steevast verantwoordelijk voor de veelal op diesel lopende motoren in de Koreaanse SUV’s. Neem de Musso. Die terreinwaardige SUV verscheen in 1993 en was toen het tweede model van het in 1986 opgerichte SssangYong Motor. Zonder de deal met Mercedes was deze auto er zelfs nooit gekomen.

Buiten het onderhuidse was de Musso echter zeker geen Mercedes-derivaat. De koets is speciaal voor SsangYong ontworpen en mag tot op de dag van vandaag gerust kenmerkend worden genoemd. Met z’n rechte lijnen, onvervalste SUV-verhoudingen en eigenwijze knik in de raamlijn is het in ieder geval een behoorlijk stoere verschijning. De achterzijde verdient een speciale vermelding, want nooit eerder kreeg een fabrikant het voor elkaar om zo’n immens achterlicht-oppervlak zo slecht te besteden. Ondanks de vele vierkante decimeters lichtunits kregen de reflectoren én de mistlampen een plek onder de eigenlijke achterlichten.

Alle sappige details terzijde, want we zijn hier voor de Mercedes-variant. De Musso werd in een aantal Aziatische landen als Mercedes-Benz Musso geleverd. Het leverde SsangYong een verkoopkanaal en Mercedes een SUV op, want we praten over de periode voor de eerste ML. Veel meer dan dat is er niet over te vertellen, want men deed bar weinig moeite om van een SsangYong een ‘Mercedes’ te maken. Met het vervangen van de logo’s, die ook nog eens precies in het ‘gat’ van de eveneens ronde SsangYong-exemplaren passen, was het klusje geklaard. Veel foto’s van de Mercedes-Benz Musso zijn er overigens niet, dus we bedanken Flickr-gebruiker Ian Fuller vriendelijk voor zijn in Thailand gespotte exemplaar. Ook verschillende Filipijnse verkoopsites leverden nog wat aardige kiekjes op.

In 1997 kwam SsangYong in handen van het eveneens Koreaanse Daewoo en dat leverde een derde variant op. Die versie was bizar genoeg alleen leverbaar in het Verenigd Koninkrijk, IJsland en Duitsland en onderscheidde zich nét iets meer van het origineel dan de Mercedes-variant uit Azië. Hier werd namelijk wel de grille vervangen, waarbij het Daewoo-logo een plekje op de motorkap kreeg.