Facelift Friday: SsangYong Rexton

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Musso verscheen in 1993, was de tweede auto van SsangYong en totaal anders dan de Jeep-achtige oer-Korando waarmee het merk in de jaren 80 van start ging. Ook de Rexton betekende een forse revolutie ten opzichte van de Musso, al bleef de Mercedes-techniek van de nog altijd op een ladderchassis gebouwde auto intact. Design-technisch werd echter alles anders. Wat vierkant was werd rond, wat ouderwets was modern. Met z’n grote, heldere lichtunits, eigenwijze C-stijl en stoere voorkomen was de Rexton in 2001 eigenlijk best een frisse verschijning. Niet zo gek dus, dat het model ook in Nederland de nodige kopers wist te trekken. Het is zelfs nog steeds met afstand de bestverkochte SsangYong van ons land.

De eerste vernieuwingsslag volgde drie jaar na de introductie van de Rexton. De auto kreeg toen een compleet andere neus, al valt dat door de nog altijd verticaal georiënteerde koplampen niet meteen op. Wie de Rexton van 2006 met een Mercedes-Benz verwart, hoeft zich wat ons betreft niet meteen voor het hoofd te slaan. Deze auto steekt z’n Duitse techniek niet onder stoelen of banken, met name dankzij de grille. Die wordt geflankeerd door koplampen met de vorm van een omgekeerde U. Aan de achterzijde verandert aanzienlijk minder en onderscheidt de nieuwere versie zich vooral met anders ingedeelde achterlichten, zoals dat bijna verplicht is bij dit soort facelifts.

Bij de tweede facelift, die zich in 2012 aandiende, werd er meer aandacht besteed aan de achterzijde. Opnieuw zijn de wijzigingen niet wereldschokkend, maar wie goed kijkt ziet toch dat de lichtunits aan de bovenzijde een andere vorm hebben. Een opnieuw veranderde indeling, ditmaal met led-techniek, maakt het moderne plaatje hier af. Door de strip boven de kentekenplaat deels in zwart uit te voeren werd de indruk gewekt dat de achterruit een eigenwijze uitloper rijker was, maar dat was slechts schijn.



'Schuifplaat': de eerste (links) versus de laatste variant van de oer-Rexton.

Aan de voorkant werd wederom alles anders. De klassieke Mercedes-look maakte plaats voor een meer eigen uitstraling, met een brede grille en plattere koplampen met led-dagrijlampen. De richtingaanwijzers, die in 2006 van de voorbumper naar de koplampunits verhuisden, kregen hun plek in de bumper weer terug.

In deze vorm hield de eerste Rexton het tot 2017 vol. Een carrière van zestien jaar dus, voorwaar geen vanzelfsprekendheid in autoland.