Officieel: nieuwe SsangYong Rexton

In oktober kon AutoWeek al de eerste afbeeldingen van de vernieuwde SsangYong Rexton laten zien. De in 2017 gepresenteerde huidige generatie krijgt een ander front met een veel grotere grille. Dat immense rooster wordt vergezeld door nieuwe led-koplampen, die hoekiger zijn dan voorheen. De verlichting moeten het voortaan zonder uitlopers op de hoeken doen. Lager op de neus treffen we voortaan een sportiever ogende voorbumper.

Design

De aanpassingen aan de achterkant zijn minder ingrijpend. De achterlichten hebben een andere indeling en zijn nu voorzien van een ledsignatuur die optisch overloopt in de chroomstrip tussen de units. In de vernieuwde achterbumper zijn twee elementen aangebracht die voor uitlaateindstukken moeten doorgaan. Ook in het interieur is de boel op de schop genomen. SsangYong zegt fraaiere materialen toe te passen en geeft de SUV onder meer een compleet nieuw stuurwiel. Daarachter zien we een kersvers 12,3-inch digitaal instrumentarium. Verder krijgt de Rexton nieuwe voorstoelen, USB-aansluitingen achterin en de leuning van de herziene achterbank is voortaan kantelbaar.

Dieselmotor

Interessanter nog: de 2.2 dieselmotor krijgt er 21 pk en 20 Nm bij en stuurt voortaan 202 pk en 440 Nm via een nieuwe automaat naar alle vier de wielen, een 'shift by wire'-transmissie zonder fysieke verbinding tussen de automaatpook en de bak dus. De zeventraps automaat is naar de prullenmand verwezen. De vernieuwde Rexton is daarnaast de eerste SsangYong met elektrische stuurbekrachtiging. Ook nieuw: Intelligent Adaptive Cruise Control, een uitgebreide adaptieve cruisecontrol die SsangYong in de nieuwe Korando introduceerde. Daarmee is de Rexton in staat zich op de snelweg enigszins autonoom te gedragen.

Informatie met betrekking tot de Nederlandse markt volgt later.