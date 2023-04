Speciale brandweerwagen om brandende EV's te blussen

Elektrische auto's mogen lang niet in elke parkeergarage onder een appartementencomplex geparkeerd worden. Dat heeft niet alleen met het vaak hogere gewicht van elektrische auto's te maken waar oudere parkeergarages wellicht niet op berekend zijn. De angst voor EV-branden speelt namelijk ook een rol, zo bleek eerder. Het Engelse Prospeed Motorsport komt nu met een brandweerwagen die volgens het bedrijf ideaal is om EV-branden in parkeergarages mee te blussen.

Dit is de Hiload 6x6 Rapid Intervention Vehicle (RIV). Dat zeswielige gevaarte is gebouwd op de basis van een Toyota Hilux en is met zijn hoogte van 1,85 meter grofweg net zo hoog als Land Rover's Range Rover. De blusauto kan in tegenstelling tot een traditionele brandweerwagen dankzij zijn beperkte hoogte namelijk wél de meeste parkeergarages in. De Hiload 6x6 RIV is overigens niet zomaar een Hilux met een opbouw. Prospeed Motorsport heeft naar eigen zeggen een compleet eigen chassis op het ladderframe van de Hilux gebouwd. De Hiload 6x6 heeft een maximum laadvermogen van maar liefst 3.000 kilo en weegt met volle belading een heftige 5.600 kilo. De opbouw maakt het nieuwe blusvoertuig 1,23 meter langer dan een conventionele Hilux.

Prospeed Motorsport rust de Hiload 6x6 indien gewenst uit met wat het een Coldcut Cobra-systeem noemt. Met die optie komt er uit de hogedrukspuit water waarin een schuurmiddel is opgelost dat de bodemplaat en de beschermlagen van een accupakket van een elektrische auto kan doordringen. Met maar liefst 300 bar aan druk kan deze vloeistof in een accupakket 'geïnjecteerd' worden om de boel af te koelen. De Hiload 6x6 wordt momenteel in Tsjechië aan uitgebreide praktijktests onderworpen.