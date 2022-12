'Oude parkeergarage niet berekend op zware elektrische auto's'

Misschien herken je het wel: in een oudere parkeergarage is het soms aardig passen en meten om een moderne auto op zijn plek te zetten. Daaraan kun je merken dat een parkeergarage nog ontworpen is voor het gemiddelde autoformaat langer geleden. Er is bij de constructie ervan echter niet alleen met de grootte van vroeger gerekend, maar soms ook met het gewicht. Dat lag gemiddeld behoorlijk lager. Dat laatste kan een probleem opleveren, zeker nu er steeds meer elektrische auto's zijn die bovengemiddeld veel gewicht in de schaal leggen, waarschuwt de BPA volgens The Daily Mail.

De BPA stelt dat in het Verenigd Koninkrijk de meerderheid van de parkeergarages met meerdere verdiepingen nog ontworpen zijn voor het Britse wagenpark van de jaren 70. Daarbij refereert de BPA aan de Ford Cortina (bij ons bekend als de Ford Taunus), een destijds razend populaire middenklasser die gemiddeld nog geen duizend kilo woog. Parkeergarages uit die tijd zouden dus niet berekend zijn op het hogere gemiddelde gewicht van moderne auto's en met de opkomst van EV's gaat het gemiddelde gewicht alleen maar verder omhoog. "Als auto's zwaarder zijn dan waarvoor de parkeergarage is ontworpen, kunnen de effecten catastrofaal zijn. Alle interne componenten maken de accu's (van elektrische auto's, red.) heel zwaar. We hebben nog geen incidenten gehad, maar ik verwacht dat dat slechts een kwestie van tijd is", aldus een ingenieur van de BPA.

Volgens de BPA zijn Britse parkeergarages inmiddels gewaarschuwd voor de mogelijke gevaren en is het zaak dat oudere parkeergarages een controle ondergaan op hun maximale belasting. Daaraan zou al gehoor worden gegeven. Kritiek is er ook. Zo laat de CEO van New AutoMotive, een organisatie die zich hard maakt voor moderne en meer milieuvriendelijke mobiliteit, van zich horen. Volgens hem is de waarschuwing van de BPA 'bizar en misleidend' en verzuimt de organisatie conventioneel aangedreven grote SUV's aan te wijzen als onderdeel van het mogelijke probleem.

Via: AD.nl.