Spanje verplicht oranje zwaailicht bij pech

De Spaanse verkeersdienst DGT verplicht automobilisten die met pech stranden per 1 januari 2026 een oranje zwaailicht op het dak te zetten. Dat zou veiliger zijn dan de gevarendriehoek plaatsen en versnelt door een slimme toevoeging bovendien de aanrijtijd van de hulpdiensten.

Spaanse chauffeurs mogen per 1 januari 2026 de gevarendriehoek bij het grofvuil zetten. Om die te plaatsen moet je immers uit de auto stappen, en dat zou volgens de Spaanse overheid juist meer gevaar opleveren. Daarom verplicht de verkeersdienst met ingang van komend jaar het gebruik van een zogeheten V16-baken. Dat is een oranje zwaailicht met ingebouwde gps dat je, in geval van pech, vanuit de auto op het dak kan plaatsen. Zodra je de lamp plaatst, geeft het dertig minuten lang een fel oranje flitslicht af. Hierdoor is het van grote afstand goed te zien voor het overige verkeer.

De gps in het zwaailicht is automatisch verbonden met de noodcentrale, waardoor de hulpdiensten meteen zien waar het pechgeval zich bevindt. Zo kunnen ze ook sneller ter plaatse zijn. Hoewel je de auto niet uit hoeft om het zwaailicht te activeren, is het wel verstandig om na het plaatsen van het zwaailicht alsnog zo snel mogelijk de auto te verlaten, bijvoorbeeld aan de passagierskant, en op een veilige plek te gaan staan. Dat maakt het eerder genoemde veiligheidsargument van de DGT een beetje mager.

De verplichting geldt niet voor toeristen. Wie echter elke zomer naar de Spaanse kust gaat, doet er volgens de Bovag verstandig aan er toch een aan te schaffen. Vanaf ongeveer €50 zijn ze te koop via de website van de Spaanse verkeersdienst DGT. Wie een ander zwaailicht dan voorgeschreven of er helemaal geen in het dashboardkastje heeft, kan een boete tussen de €80 en €200 verwachten. Spaanse huurauto’s moeten standaard van een V16-zwaailicht zijn voorzien. Met een volle batterij gaat de lamp anderhalf jaar mee en de algehele levensduur is twaalf jaar.